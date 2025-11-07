非洲豬瘟診斷技術 獸醫所長鄧明中9年前出國取經

（中央社記者汪淑芬台北7日電）台中一處養豬場發生非洲豬瘟，所幸疫情沒有擴散。農業部獸醫研究所建立的檢驗制度，在防疫上功不可沒，所長鄧明中9年前就出國學習非洲豬瘟實驗室診斷技術，是台灣第一人。

鄧明中今天謙虛向中央社記者表示，防疫是全體作戰，要靠中央與地方合作，不是單獨一個單位或幾個人就可完成。

鄧明中說，2016年他在行政院農業委員會家畜衛生試驗所（獸醫所前身）任職副研究員，當時中國還未爆發非洲豬瘟，但歐洲從2007年就有非洲豬瘟入侵，並不斷擴張，若傳入亞洲，對台灣不利。

他爭取參加當年的世界豬病年會，並赴英國一處由世界動物衛生組織認可的非洲豬瘟參考實驗室，學習非洲豬瘟診斷與相關技術。鄧明中說，當時想法很簡單，不希望台灣發生非洲豬瘟，但應為預防非洲豬瘟入侵做好萬全準備。

鄧明中說，世界動物衛生組織認可的非洲豬瘟檢測技術有好多種，在他之後，也有同仁到西班牙馬德里大學的實驗室，學習另一種檢測方法，讓獸醫所逐步建立非洲豬瘟檢驗制度，並獲ISO認證。

鄧明中表示，實驗室當時雖成功自邊境檢疫肉製品及離島海漂豬隻檢體，檢出非洲豬瘟病毒核酸，但欠缺含有活病毒的樣本測試病毒分離技術；2019年他和當時的家畜衛生試驗所助理研究員黃有良，將設備搬到越南實驗室做測試，利用越南提供的樣品，分離出非洲豬瘟病毒。

後來鄧明中升職，將非洲豬瘟相關業務交給現為獸醫所副研究員的黃有良。他說，黃有良是豬病專家，警覺性很高，10月21日收到台中動保處案例場病死豬檢體時，台中動保處只要求做其他豬病檢測；黃有良看到案例場已有117隻豬隻死亡，覺得不尋常，主動提醒台中動保處應檢驗非洲豬瘟。

鄧明中說，當黃有良向他報告此案時，為審慎起見，實驗室將每個檢體，用所有可能方法都做檢測，當所有核酸檢測結果都顯示陽性反應，大家只有「震驚」兩字可形容；而因實驗室檢測制度早已建立，之後的病毒分離也順利在幾天後揭曉，確定就是非洲豬瘟入侵。

他也坦言，光靠獸醫所人力絕對不夠，近幾年與包括台灣大學、中興大學、成功大學、農科院等多個單位合作，協助建立檢測非洲豬瘟能力，所以這次面對非洲豬瘟時，在豬場、化製場、肉品市場、屠宰場等各項採檢，每天可處理數千件、甚至近萬件的檢體檢測量。

鄧明中表示，黃有良日前已到日本參加國際豬病會議，雖然主題是傳統豬瘟，但相信與會者一定對台灣首例非洲豬瘟防疫感到興趣。（編輯：吳素柔）1141107