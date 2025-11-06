非洲豬瘟警報緩解！屏東豬場運出600頭活豬

▲非洲豬瘟活豬禁運令今（6）日中午解除。（圖／記者莊全成攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 國內爆發非洲豬瘟疫情，全台實施15天禁運禁宰令，經各單位全力防堵疫情，農業部長陳駿季5日宣布，活豬今（6）日中午12時後可運送、7日凌晨0時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。屏東一間畜牧場今日運出600頭豬，約是平常的3倍量，豬農開心地表示終於緩解畜舍擁擠壓力，但預期價格會下跌，盼政府要有穩價機制。

自10月21日發現非洲豬瘟首例，15天以來，經過中央地方各單位努力，針對案例場、全國豬場查訪，並無發現第二例非洲豬瘟，宣布自今日中午12時起，解禁活豬運輸，7日凌晨午夜起解禁批發拍賣屠宰，分兩階段解禁是因為需要準備豬隻卸載等作業，也感謝豬農與從業人員配合，7日開放從業人員、業者輔導輔助方案，另維持禁用廚餘養豬。

廣告 廣告

對於活豬解禁，豬農表示，15天沒有運豬了，也不能停止餵食飼料，禁令期間累積數十萬頭豬、這期間每頭豬大約多出10公斤，也壓迫到畜舍空間，恐怕要2個月才能消耗的完，預期價格會下跌，但仍要觀望市場反應，盼政府有穩價機制。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

非洲豬瘟15天清零 最快明黃昏市場買得到溫體豬

10月CPI上揚1.48%、豬肉漲9.07% 主總：非洲豬瘟不是主因

活豬載運今午解禁！高雄市續挺攤商 再加碼補助生鮮豬肉攤1.5萬