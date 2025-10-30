非洲豬瘟警報！疑似邊境包裹釀禍 石崇良：研議入境旅客不分疫區均查核

衛福部長石崇良。游騰傑攝



台中市爆發非洲豬瘟疫情，根據目前調查顯示，漏洞指向邊境包裹夾帶肉品。衛福部長石崇良今（30）日表示，為防堵疫情擴散，擬自本週起針對販售中國、東南亞商品的商店啟動加強稽查行動，同時機場檢疫也將「不分疫區」全面加嚴，入境一律同等查核，強化邊境管理，相關作法防檢署研議中。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

石崇良指出，食藥署持續針對攤商、超市等各通路進行肉品稽查，截至十月底已累計查核逾3萬5千家次，尚未發現違規輸入非洲豬瘟疫區肉品的情形。不過，因應此次非洲豬瘟，本週起將特別針對販售中國及東南亞商品的商店展開強化稽查作業。

據悉，為了防止非洲豬瘟入侵台灣，政府2019年就針對入境旅客分為疫區與非疫區，來自「疫區」國家的旅客，必須經過X光機檢查後，才能繼續通關入境，「非疫區」入境旅客則在下機後，由航空公司地勤人員發放識別卡，持識別卡不用受檢，即可通關入境。

石崇良說明，針對邊境包裹，過去根據飛機班次，若來自非洲豬瘟疫區國家，就會拿紅牌，來自非疫區班次，則可以拿綠牌。未來都將一律同等查核，強化邊境管理，現正與防檢署研議中。

