非洲豬瘟豬隻禁運禁宰補助方案來了！肉攤停業領3萬、肉品市場最高20萬

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，對全台養豬產業及民眾影響甚巨。農業部今天（30日）提出補貼措施，其中養豬農民衍生延遲上市飼料費，每頭豬隻給予新台幣810元，肉品市場租金收入損失最高20萬元，毛豬承銷人暫停業務的收入損失，每人給予1.5萬元補助，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元；另補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元，預計11月3日開始接受申請。

行政院長卓榮泰26日宣布延長豬隻禁運禁宰10天，直至11月6日中午12時，引起養豬產業憂心影響生計。對此，農業部今說明將針對非洲豬瘟全國禁運禁宰期間的「飼料差額」及「廚餘清運油資」補助，受益對象為434場取得再利用檢核養豬場。

農業部指出，飼料差額補助為每頭300元；油資補助以飼養規模為基準，給予每場8000元至1.8萬元，登記200隻到500隻的豬場，每場8000元，登記2000以上為1.8萬元。

關於豬農民衍生延遲上市飼料費，每頭豬隻給予新台幣810元；肉品市場租金收入損失最高20萬元；毛豬承銷人暫停業務的收入損失，每人給予1.5萬元補助；傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元；屠宰場人事及勞務費用損失，每頭豬280元。

另外，一級生產鏈從業人員、業者輔導補助，異地批次母豬場因管制迪甕導致密飼死亡損失，每頭豬給予2500元補助；對於進行疫情主動通報者，每案5000元。

農業部同時規劃金融支持方案，依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，能申請輔導補助；至於新貸戶，補助自撥貸日起6個月之利息，並以1%為上限；舊貸戶，可申請展延6個月本金，展延期間補貼利息，並以1%為上限；補助額度方面，補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計600萬元；利息補貼期間免收保證手續費。



