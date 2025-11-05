非洲豬瘟追病毒源頭 中市府︰案場廚餘車趴趴走 稽查5公里內東南亞餐廳

台中一間養豬場出現非洲豬瘟，台中市副市長鄭照新今天表示，案例場的廚餘運載車曾到處走，質疑有收受他處廚餘，已稽查案場5公里內的東南亞餐廳。另豬農供述7月仍有蒸煮廚餘，設備何時故障待釐清。

台中市副市長鄭照新5日出席非洲豬瘟中央前進應變所記者會，他表示，豬農的廚餘載運車曾在梧棲區四處行動，質疑案例場另有收受他處廚餘，已對案例場5公里內東南亞餐廳展開稽查。（中央社）

非洲豬瘟中央前進應變所上午在農業部動植物防疫檢疫署台中分署辦記者會，由農業部次長杜文珍主持，環境部環境管理署副署長林左祥、農業部畜牧司副司長周志勳與台中市長盧秀燕、副市長鄭照新等出席。

非洲豬瘟中央災害應變中心日前公布疫調，推論病毒來源是台中案例場，「蒸煮設備似乎是擺好看」，蒸煮機器疑似在4月已經故障。

鄭照新今天表示，依據稽查紀錄，豬農兒子供述7月18日仍有蒸煮廚餘，案例場清消封鎖時，發現蒸煮設備中仍有殘留的廚餘，蒸煮機器何時故障將進一步調查，經查若市府人員稽查不實，不會包庇。

關於有民眾發現豬農的廚餘運載車曾在梧棲區四處行動，鄭照新表示，市府已啟動對案例場周圍5公里內的東南亞餐廳稽查，4組人力稽查17家餐廳，查驗是否有販售未經查驗或來源不明的食品、豬肉產地標示來源憑證、餐廳是否符合衛生規範、廚餘是否能合法清運等。

衛生局長曾梓展表示，昨天兩度採檢豬農住家環境，因豬農父子已被羈押，向地檢署申請將豬農兒子押解返家協助。他表示，4日下午3時10分完成9處採檢，分別為大門門把、踏墊、刀具、冰箱門把、廚餘桶、冰箱凍室以及貨車的方向盤、駕駛座腳踏墊、輪胎等，檢驗結果預計5日中午出爐。

另外豬農如何將廚餘分讓給C豬場，C豬場取得廚餘的方式以及使用廚餘來源，鄭照新表示，一併調查。