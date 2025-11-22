非洲豬瘟道歉才兩週!盧秀燕改口訴委屈 議員打臉「敢講不敢聽」
〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕台中市10月22日爆非洲豬瘟疫情，市府防疫作為荒腔走板，市長盧秀燕兩週前才公開道歉，昨(21日)在議會答詢卻改曝「委屈」，稱非洲豬瘟是中市「主動送驗」、「我們很認真把問題找出來卻被罵到臭頭」；多名議員痛批她又甩鍋、攬功，企圖洗白，道歉全是假，「她敢講我還真的不敢聽」；盧秀燕被詢問此事，低調不願多回應。
台中爆非洲豬瘟成台灣防疫破口，中央進駐台中急滅火，攜台中市成功將疫情控制在單一養豬場，11月6日起解封，盧秀燕6日也公開道歉，更拔官農業局及環保局長及動保處長；豬瘟疫情解封剛滿兩週，盧秀燕就在議會總質詢時大吐苦水、訴委屈，稱非洲豬瘟事件是「我們主動送檢」、「我們很認真把問題找出來、通報出來，結果通報變有事、被罵到臭頭」，更說，「若沒有我們通報，非洲豬瘟不知會擴散到全國哪裡」，這樣對認真稽查把關、通報的人很不公平。
相關發言火速發酵，不少人痛斥她在疫情風頭過就企圖洗白；議員江肇國指出，盧秀燕兩週前道歉稱「做得不夠好」，現竟開始攬功，企圖掩飾台中市延遲採檢、案例場根本未依規蒸煮廚餘且傳舊照交差，市府毫未稽查把關、渾然未覺等疏失，甚至用快遞送檢也只驗「豬隻呼吸道疾病」，是農業部副研究員覺得不對勁建議加驗豬瘟，才及時發現疫情、及時控制阻疫情擴散，道歉才滿兩週就開始硬拗，證明道歉全是假，只為搶救盧重傷的形象。
議員謝家宜也直呼，「她敢講我還真的不敢聽」，疫調過程漏洞百出，若非台中市怠於稽查、管理疏失，怎會出現非洲豬瘟，盧秀燕不是健忘，是只記得甩鍋，她的道歉不是真的認錯，全是政治考量。
議員陳俞融也斥，市府多番防疫作為荒腔走板，讓大家都看不下去，盧秀燕不面對自己的責任及市府的錯誤，連串失職卻只會甩鍋中央，現在還自曝委屈「賣慘」，根本無心施政、不願負責、沒有擔當，不配做「媽媽市長」。
更多自由時報報導
非洲豬瘟、毒蛋危機連環爆！盧秀燕曝「委屈」挨批卸責 今低調不回應
台中非洲豬瘟疫情解封滿2週 盧秀燕首曝委屈：認真的人反而有事
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍
其他人也在看
台中金手獎企業領軍產業赴日大分縣拓商機
台中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎（如圖），顯示中小企業強大競爭力。近日台中市工商發展投資策進會副總幹事林家興亦代表市長盧秀燕，率領金手獎企業代表團前往日本大分縣商談媒合，深化產業合作、拓展國際市場，展現台中企業攜手走向全球的高度企圖心。工策會總幹事黃于珊表示，全國級獎項競爭激烈，金手獎企業仍表現卓越，其中塑懋機械總經理蔡倍仁、副總經理余垂恒同時斬獲第28屆小巨人獎及第32屆創新研究獎，世曄實業榮獲第28屆小巨人獎，崇銘紡織榮獲第32屆創新研究獎，展現製造業在研發創新、產品差異化及永續經營的領航地位；而在女性創業領域，鴻鼎菓子總經理陳憶虹則以品牌策略、營運管理及市場擴張的卓 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
盧秀燕祝賀：馬鳴國小60歲生日快樂！
台中市外埔區馬鳴國小昨(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀。「馬到成功、一鳴驚人！」盧秀燕表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她心中是最棒的學校。感謝歷任校長、家長校友會及教師團隊，致力於校園建設與課程革新，每一位小朋友都是我們的心肝寶貝，祝福學校60歲生日快樂！（如圖）盧秀燕為馬鳴國小切蛋糕歡慶60週年。盧秀燕指出，60年來，馬鳴國小從3班小校發展至今日設備完善的學習園地；為拉近城鄉差距，近年來市府提供學校多項補助、投資2000多萬，完成校舍耐震補強、電力改善、午餐廚房升級、遊戲場與運動場整建，並規劃於今年增設無障礙電梯，希望能打造更安全友善的校園環境，讓孩子在舒適安全的環境中快樂成長。教育局說明，校慶運動賽事熱鬧登場 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
非洲豬瘟、毒蛋危機連環爆！盧秀燕曝「委屈」挨批卸責 今低調不回應
台中市10月底爆發非洲豬瘟疫情，近來又有彰化毒蛋流入，又挨批反應慢半拍，食安危機連環爆惹議。台中市長盧秀燕昨日在議會坦言委屈，她說，非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，彰化毒蛋也是台中市主動查出，卻飽受指責；盧秀燕談話遭綠營認為是在「甩鍋」，今日媒體詢問此事，她低調不回應。自由時報 ・ 1 天前
臺中金手獎企業勇奪國家級殊榮 領軍產業赴日大分縣拓商機
臺中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，展現中小企業強大競爭力。工策會副總幹事林家興更代表市長盧秀燕，本中廣新聞網 ・ 1 天前
圤智雨自曝「害了賓賓哥的10件事」 直言：他會走到今天90%是我害的
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導被譽為「公益網紅」的TikTok直播主賓賓哥（江建樺）近日爭議不斷，不僅捲入違法勸募風波，日前還因擅自在台中某校園開直播...FTNN新聞網 ・ 1 天前
青龍影后宋慧喬竟然沒得半票？ 孫藝真大獲全勝爆爭議評選過程曝光
青龍影后宋慧喬竟然沒得半票？ 孫藝真大獲全勝爆爭議評選過程曝光娛樂星聞 ・ 1 天前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
臺北就是棒》和平使者打線火燙 狂轟猛炸登上第三
11/16於中正橋B球場舉行U15小聯盟組的三場賽事，由介壽國中、雪山熊、和平使者以及HEAT展開大戰。首場賽事雪山熊遭裁定落敗，由介壽國中以7比0勝出。第二戰和平使者火力全開以11比1力退介壽國中。到了第三戰和平火力依舊兇猛，再以10比6擊退HEAT，奪下今日的兩勝。而結束本周賽程後，拿下連勝的和平使者衝上第三名的位置，HEAT緊追在後第四名，介壽國中則是在第七名。至於再吞下一敗的雪山熊，則居爐主的位置。TSNA ・ 1 天前
首座國家檔案館坐落林口 開館引人潮朝聖"國家記憶庫"
財經中心/陳致帆、胡崇恩 新北報導首座國家檔案館正式在林口開館，啟動儀式一亮相，現場人潮湧入。從乒乓球闖關、檔案小教室到文創市集，開館嘉年華熱鬧登場，也讓民眾第一次近距離走進「國家記憶庫」。主持人：「321請啟動。」插入卡片，進行啟動儀式，國家檔案館正式開館，吉祥物「阿凱將」也現身和粉絲互動。乒乓球滾過國家檔案的層層關卡，一路過關斬將，還有檔案分類等闖關遊戲。另一邊文創市集、檔案小教室，開館嘉年華熱鬧登場，吸引大批民眾到場。民眾：「還蠻好玩的還蠻有趣的，得到這個小袋子很開心。」民眾：「每天也都出來啦，每天都出來這邊走蠻不錯的，林口現在有這樣發展越來越好。」民眾：「（好玩嗎）好玩，（有認識一些小檔案了嗎）有，功課會有小檔案遊戲也會存檔案。」現場民眾眾多紛紛拍照打卡。(圖/民視新聞)檔案管理局局長林秋燕：「其實同時也是檔案管理局，要邁向25歲的日子，所以我們特別選在週六，然後又是檔案局將滿25歲的日子，我們希望帶動更多人來到這裡，因為它等於是一個具有歷史，意義重大的一個里程碑。」現場滿是人隆，民眾一一拍照打卡，每年11月是檔案月，首座國家檔案館在林口開幕，館內除了檔案保存、修復還有閱覽中心和兒童體驗室，讓民眾輕鬆走進歷史。檔案管理局局長林秋燕：「那這裡我們結合了，非常多新興的科技，甚至我們跟學校的教學，跟學校的課程去結合，我們希望讓大家可以來，參與回到檔案的這個內涵。」吉祥物「阿凱將」舉辦見面會。(圖/民視新聞)公共建設以及重要政策的足跡，都在這裡被完整保存，國家檔案館成為跨世代共同記憶的基地，打造全民的檔案館。原文出處：首座國家檔案館坐落林口！開館引大批人潮朝聖「國家記憶庫」 更多民視新聞報導普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬驚心動魄56小時 宛如007諜報劇翻版 蕭美琴登上歐洲議會 解鎖比利時內幕輝達撒10億在台設子公司 經濟部核准通過民視影音 ・ 1 天前
楊梅警主動發掘弱勢 轉介善團送上溫暖與關愛
警察勤務除了治安、交通之外，也會在勤務中主動發掘轄內弱勢家庭，結合地方相關資源，發起送暖關懷活動建立警察親民愛民的良好形象。桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所警員袁巧真日前得知轄內有一單親家庭的少年與父親相依為命，該父又為聾啞身心障礙人士，已經十年沒有工作，僅靠政府微薄補助及姑姑幫忙照顧維生，家庭貧困弱勢家庭急需關懷救助。在寒冬來臨之際，隨即結合「楊梅世大愛心協會」，由會長李雙福、副會長李信華等幹部於日前將紓困金1萬元及白米、麵條、雞蛋等日常生活用品愛心物資親自送到少年家裡，並評估日後協助事宜，該少年姑姑代收時非常感謝員警、協會的幫助，讓該少年能渡過困境，心中感受到社會的溫暖及愛心。更多新聞推薦 ● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉台灣好新聞 ・ 1 天前
遠百 普發萬元助攻
遠百（2903）受惠普發萬元現金帶動周年慶買氣飆，外資等連九買，累計張數逾2.3萬張，外資持股比提升至11.39％，在20日飆漲出高點24.15元之後，21日回盤整理收23.90元，在遠百與遠東SOGO等爭相推出萬元放大術下，且年底聖誕送禮與家電汰換潮下，有望看多到年底。工商時報 ・ 1 天前
金門第22屆浯島文學獎 首設「劇本創作組」首獎從缺
金門縣文化局今天舉行總獎金100萬元的第22屆「浯島文學獎」頒獎典禮，除了原有的小說、散文與新詩3大組別，首度增設「劇本創作組」。副縣長李文良說，文學是一個地方文化水平的重要象徵，大家一起辛苦耕耘，縣府會去創造更多有利文學創作的環境。第22屆「浯島文學獎」6月1日開放徵件，收到238件參賽作品，經過自由時報 ・ 1 天前
為蘇巧慧站台 賴清德：縣市長要選正派、專業、溫暖的人
總統賴清德22日受邀參加新北市宜蘭同鄉會第15屆大會，他指出，縣市長一定要選「正派、專業、溫暖」的人，才能帶動地方建設與發展，他向在場民眾推薦，宜蘭縣的林國漳和新北市的蘇巧慧，副總統蕭美琴上午參加樹林濟安宮五朝圓醮大典，也盛讚蘇巧慧做事認真，有父親蘇貞昌的魄力和能力傳承。自由時報 ・ 1 天前
金馬62得獎名單／《大濛》獲最大獎！張震成新科影帝 范冰冰奪影后隔空哭了
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」頒獎典禮今（22日）登場，范冰冰如願拿下影后，雖然人沒到場，但透過代緯來新聞網 ・ 1 天前
肯定「鄭黃」展現大局為重智慧 盧秀燕：兩人將為國家帶來新契機
藍白兩黨魁19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，聚焦討論在野整合、2026地方選舉策略，以及雙方建立核心幕僚對接機制，作為後續合作及政策協調的基礎。會前黃國昌致贈水泥鎢絲燈給國民黨，鄭麗文則回贈新北鶯歌製作的彩瓷圓盤，整體會談氣氛融洽。對此，盧秀燕今日上午出...CTWANT ・ 1 天前
首度站台力挺蘇巧慧 賴清德盛讚：新北市長非常理想的人才
即時中心／顏一軒報導新北市宜蘭縣同鄉會於今（22）日舉行第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，超過千人出席，場面相當盛大，不僅總統賴清德出席致詞，前立法院院長游錫堃、民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧、立委吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及諸多新北市議員均出席致意。賴清德致詞中特別提及蘇巧慧，盛讚她是非常理想的人才，未來如果新北市能由蘇巧慧來帶領，相信這座城市絕對會愈來愈好。民視 ・ 1 天前
外送專法草案明定外送員時薪 不得低於最低工資1.25倍
勞動部21日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，首度用法律規範外送平台、外送員、消費者、跟商家4方關係，包括保障外送員離線權、薪酬計算等權利義務關係，外送平台如果違規，最高可罰50萬，草案預告期7天，將蒐集各界意見，再送行政院審議。公視新聞網 ・ 1 天前
影/民進黨火速切割「垃圾山里長」！黃揚明：對高雄選情焦慮
高雄市岡山區碧紅里里長李有財父子，因涉入近期爆發的垃圾山案遭羈押禁見，民進黨火速切割、開鍘。媒體人黃揚明認為，從這件事可以看出，民進黨對高雄市長選情的焦慮。中天新聞網 ・ 1 天前
吃飽就不舒服？營養師推「低腹敏飲食」三餐下來不脹氣
有時吃飽後脹氣，讓人相當不舒服，營養師李婉萍發文分享，脹氣的原因可能是吃得快、吃太多，或是吃進容易「產氣」的食物像是豆製品，要避免產氣方面的問題，可考慮低FODMAP（低腹敏）飲食，挑選不容易發酵或產氣的食材吃，雞蛋、燕麥、番茄、豆芽等，也舉出以這些食材構築成的「一日不脹氣菜單」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟解禁「委屈邀功」？他揪盧秀燕「說法1破綻」
政治中心／于士宸報導台中某養豬場日前爆發非洲豬瘟，為了防堵疫情擴散，經過中央下令禁運禁宰15天後，非洲豬瘟疫情已清零，全台於本月8日全面恢復供應溫體豬。不過，台中市長盧秀燕21日卻在議會首度針對非洲豬瘟與毒蛋風波表示委屈，讓不少綠營議員怒批是在洗白、推諉卸責。對此，旅美教授翁達瑞直言，非洲豬瘟危機過了，盧秀燕又開始出來帶風向，怒批「盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步」。民視 ・ 17 小時前