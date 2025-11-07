非洲豬瘟遭免職3官員去向曝光 議員怒轟不是懲處：是嘉獎這些人

民進黨台中市議員陳俞融7日就批評市長盧秀燕，此舉不是懲處，而是在嘉獎這些人，讓基層概括成後相關指責。 圖：取自台中市議會直播畫面

[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情，然而，台中市府事後疫調以及防疫環節接連出包，引起民怨。台中市府昨日宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良予以免職。而農業局長申請退休，環保局長降為12職等技監，動保處長則降為經發處專員。對此，民進黨台中市議員陳俞融今（7）日就批評市長盧秀燕，此舉不是懲處，而是在嘉獎這些人，讓基層概括承受相關指責。

盧秀燕今日率市府向市議會針對非洲豬瘟進行專案報告，盧秀燕一開始先向議員鞠躬致歉，表示雖然台中已成功鎖定案場、阻止病毒外流，全國豬隻未受影響，但疫情處理過程仍有不足，讓各界辛苦與擔憂，「身為市長，我必須概括承受，並深感自責，向社會各界致歉」。隨後，她開始展開長達20多分鐘的報告。然而，由於發言內容過於冗長，引發議員不滿與抗議，最後在主席提醒下縮短發言時間。

陳俞融質詢時詢問，因執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險的3位局處首長，遭免職後相關異動。對此，盧秀燕回應，農業局長辦理退休，環保局長降為12職等技監，動保處長從10職等降為9職等經發處專員。

面對遭免職官員的異動，陳俞融怒轟此舉不是懲處，而是嘉獎，「技監非但不用負政治責任，還換到壓力更小、待遇更有保障的位置」，更指出市長在報告中提到「及時拆彈，化解危機」、「做的不好概括承受」，事實上是所有基層概括承受，要求市長任內絕不再發生此類疏失。

