非洲豬瘟邊境檢疫 入境旅客不分疫區紅綠線一律查核
台中一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，為加強邊境防堵，衛福部長石崇良今天（30日）說，將配合關務署，入境旅客不再依班機起飛國家是否為疫區分紅綠線，一律同等查核，強化邊境管理；本周起也加強市場稽查。
防堵非洲豬瘟入侵台灣，自2019年2月起，入境旅客分為疫區與非疫區，由航空公司發放識別卡，區別紅、綠線。來自疫區國家的旅客，必須經過X光機檢查後，才能繼續通關入境；非疫區入境旅客在下機後，由航空公司地勤人員發放識別卡，持識別卡不用受檢，即可通關入境。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告，並備質詢。
石崇良在會前接受媒體聯訪時說明，邊境包裹部分，目前關務署針對所有攜帶、輸入物品，都會經過X光掃描或開箱稽核，未來X光掃描也會擴大執行。
至於入境旅客，石崇良說，過去根據飛機班次，若來自非洲豬瘟疫區國家，就會拿紅牌；來自非疫區班次，則可以拿綠牌。未來都將一律同等查核，強化邊境管理。
市場稽查部分，石崇良表示，食品藥物管理署持續對攤商、超市進行肉品稽查，今年10月為止已稽查3萬5000家次，包含販售東南亞商品的商店，目前都沒有違法進口非洲豬瘟相關肉品；非洲豬瘟在台中地區出現後，也要求各衛生局從本周開始增加查核家次。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
桃園機場入境準備大塞車？ 石崇良宣布：未來入境取消「紅綠線」全部都要過X光機
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導國內爆發非洲豬瘟疫情，且尚未查出感染源頭為何。衛福部長石崇良今（30）日表示，現行在機場會依照非洲豬瘟風險區分「紅綠...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
非洲豬瘟延燒！機場取消紅綠線區分、一律得過X光
非洲豬瘟延燒！機場取消紅綠線區分、一律得過X光EBC東森新聞 ・ 6 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「我家孩子坐到專車了嗎」 律師驚：當兵有家長群組？
律師王至德昨（29日）發文分享在Dcard看到一名網友透露自家人入伍後，被加入一個軍中家長群組的經歷，卻發現群組內充斥著家長們不斷詢問「我家孩子坐到專車了嗎」、「什麼時候休假」等問題，最終有家長忍無可忍，直接在群內嗆聲「這裡不是幼兒園欸」，引發一場論戰。中天新聞網 ・ 2 小時前
非洲豬瘟疫情國內現蹤！關務署擴大執行X光掃描 取消免檢疫通道
非洲豬瘟疫情在國內現蹤，立法院社福及衛環委員會今天衛福部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署針對「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。石崇良會前受訪...CTWANT ・ 6 小時前
禁宰、禁運防堵豬瘟延燒！ 花蓮扁食名店受衝擊「今日起休店」
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導台中市某養豬場日前爆發非洲豬瘟，因此農業部在本（10）月22日召開記者會說明，並宣布全台禁宰、禁運5日，26日宣布再延長10日。因此全台使用豬肉作為原料的餐廳及小吃攤，也備受影響，花蓮名店「金森扁食」的老闆李傑森今（30）日受訪時就表示，受到豬瘟影響，只能暫時營業到今天，並預計休息到下（11）月7日，盼盡快恢復正常供貨。民視 ・ 28 分鐘前
血液基金會駁會務假13次 空服控長榮不公布新考績標準
血液基金會與長榮航空遭控侵害勞工權益！超過百名民眾於勞動部前集結抗議，血液基金會企業工會指控資方刁難工會運作，駁回會務假申請達13次之多；桃園市空服員職業工會則抗議長榮航空至今未公布11月新考績標準，使空服員持續在恐懼中工作。勞動部表示，若企業違規最高可罰50萬元，並承諾未來修法會議將納入工會參與。工會代表則強調，後續還將前往民航局、桃園市政府繼續抗議，持續爭取勞工權益！TVBS新聞網 ・ 28 分鐘前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 10 小時前
豬瘟邊境破口？立委批小包裹免查驗成漏洞 有人1年申請3002次⋯就在台中
台中梧棲養豬場爆發國內非洲豬瘟首例，外界質疑現行食藥署「海外小型包裹夾帶肉品」查驗制度有漏洞成為破口。民進黨立委林淑芬今（10/30）在立院衛環委員會指出，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查二次，開罰3萬元。太報 ・ 2 小時前
微軟財報公布前 Azure傳大規模故障
[NOWnews今日新聞]就在微軟（Microsoft）公司預定發布季度財報前數小時，它旗下的雲端平台Azure卻傳出大規模故障，導致全球大量用戶無法正常訪問，截至發稿時間為止，仍在盡力修復中。根據美...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
台中非洲豬瘟場清消後仍驗出陽性！ 農業部建議市府：做火焰消毒
非洲豬瘟疫情延燒，爆發疫情的台中梧棲豬場昨（27日）仍驗出兩處陽性（病毒核酸），農業部今（28日）表示，已建議市府除首階段的清消外，可做「火焰消毒」，提高安全度。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
川習會釜山登場！見面先握手寒暄 川普笑稱習近平是「強硬的談判者」
美國總統川普與中國國家主席習近平今（30日）抵達南韓釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），正式展開新一輪高層會談。兩人在鏡頭前握手寒暄，象徵中美兩國在歷經數月緊張後，雙方關係可能出現轉圜。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
玉山金摸黑併三商壽？金管會：不會當路人甲
[NOWnews今日新聞]三商美邦人壽出售案，從原本中信金與玉山金「雙金搶親」，最後傳由玉山金搶下，玉山金及三商壽卻等到股價劇烈波動後，隔天才發布重大訊息說明。今（30）日在立法院財政委員會立委質疑這...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
當兵也有家長群組！一堆媽媽狂丟問題 她愣：不是幼稚園欸
當兵也有家長群組！一名網友分享，近日因家人入伍，自己因此加入家長群組，卻發現群內家長頻繁重複提問記事本已有的問題，還有人詢問「孩子是否坐上專車」、「到營了嗎？」，群內就有人忍不住直言「這裡不是幼稚園」，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖消失 台8線通了
「快！機具人員全部撤離。」昨中午11時30分許，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體經連日降挖後潰決，水勢加大一倍，在「轟隆隆」土...聯合新聞網 ・ 10 小時前
川習會登場前 川普宣布︰已指示國防部立即展開核武測試
美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）上午10時在南韓與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
普發現金萬元 元大銀加碼應援、最高抽11萬元現金
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金即將登場，將於11月5日開放網路預先登記，元大銀行順勢加碼最強應援「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。中時財經即時 ・ 1 小時前
日本人超愛「台灣LV」茄芷袋 日長輩：實用.配色復古
台北市 / 綜合報導 許多日本人喜歡來台灣旅遊，伴手禮除了會買鳳梨酥之外，現在連有「台灣LV」之稱的茄芷袋，也受到許多日本人喜愛。旅居台灣的日籍部落客發文分享，在日本的爸媽收到茄芷袋後非常高興，還拿著袋子開心合照。他就分析茄芷袋對日本的長輩來說，除了很透氣、實用，也是會讓他們懷念的復古配色。許多人留言都表示很有共鳴，也有人大讚茄芷袋是台灣之光。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。聯合新聞網 ・ 10 小時前
要求開放高登島觀光 陳雪生竟脫口：20幾個兵久了可能變同性戀
立院交通委員會今（30）日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢，國民黨立委陳雪生呼籲開放馬祖高登島觀光時，除希望觀光署與國防部繼續協調，更語出驚人的表示，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，同性戀都有可能啦」，此話一出也讓備詢的觀光署長陳玉秀仰頭笑了出來。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前