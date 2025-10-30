非洲豬瘟邊境檢疫 入境旅客不分疫區紅綠線一律查核

台中一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，為加強邊境防堵，衛福部長石崇良今天（30日）說，將配合關務署，入境旅客不再依班機起飛國家是否為疫區分紅綠線，一律同等查核，強化邊境管理；本周起也加強市場稽查。

防堵非洲豬瘟入侵台灣，2019年2月起入境旅客分為疫區與非疫區，由航空公司發放識別卡，區別紅、綠線。來自疫區國家的旅客，必須經過X光機檢查後，才能繼續通關入境。（中央社）

防堵非洲豬瘟入侵台灣，自2019年2月起，入境旅客分為疫區與非疫區，由航空公司發放識別卡，區別紅、綠線。來自疫區國家的旅客，必須經過X光機檢查後，才能繼續通關入境；非疫區入境旅客在下機後，由航空公司地勤人員發放識別卡，持識別卡不用受檢，即可通關入境。

廣告 廣告

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告，並備質詢。

石崇良立院備詢。（中央社）

石崇良在會前接受媒體聯訪時說明，邊境包裹部分，目前關務署針對所有攜帶、輸入物品，都會經過X光掃描或開箱稽核，未來X光掃描也會擴大執行。

至於入境旅客，石崇良說，過去根據飛機班次，若來自非洲豬瘟疫區國家，就會拿紅牌；來自非疫區班次，則可以拿綠牌。未來都將一律同等查核，強化邊境管理。

市場稽查部分，石崇良表示，食品藥物管理署持續對攤商、超市進行肉品稽查，今年10月為止已稽查3萬5000家次，包含販售東南亞商品的商店，目前都沒有違法進口非洲豬瘟相關肉品；非洲豬瘟在台中地區出現後，也要求各衛生局從本周開始增加查核家次。

（責任主編：莊儱宇）