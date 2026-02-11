非洲豬瘟釀21億損失 監院彈劾中市前農業局長、前環保局長等4人

〔記者方瑋立／台北報導〕台中市日前爆發國內首例非洲豬瘟疫情，造成全國實施豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助高達21億餘元。監察院今(11)日指出，台中市政府農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人，因處置失當、疫調資訊錯誤及發生「烏龍消毒」事件，核有重大違失，監察院已通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察委員葉宜津、蔡崇義、賴振昌提案指出，被彈劾人張敬昌身為農業局長及災害應變中心指揮官，在官方記者會上說明的疫調資訊反覆不一，甚至遭獸醫師公開抨擊有誤；此外，張敬昌指揮監督不力，未貫徹中央「勿擾動案例場」指令，竟任由屬下擅赴應靜置乾燥的案場進行消毒，導致發生「烏龍消毒」事件，嚴重影響病毒清零判斷及政府形象。

針對環保局前局長陳宏益的違失，彈劾案文揭露，陳宏益在記者會上強調案例場「3年來稽查24次均合格」，但調查發現，實際上自113年3月至114年10月間，僅針對廚餘稽查過2次。更嚴重的是，陳宏益在禁止廚餘養豬初期，竟指示以「挖坑露天堆肥」方式去化廚餘，遭環境部指正不符規定且恐加劇疫情傳播，重創環保機關形象。

至於動保處前處長林儒良及組長周百俊，監委指出，兩人在接獲案例場豬隻死亡數量逾化製警示標準時，因循敷衍，未對轉述的疫病訊息存疑，坐視獸醫遭拒訪視，以此藉口無法強制採樣，貽誤公權力介入先機，導致6天後疫情爆發。此外，周百俊未盡責審核疫調，甚至在群組傳達「明日記得開車消毒」的誤導訊息，林儒良亦未查察糾正，直接導致同仁擅闖案場消毒的烏龍事件。

監察院表示，該案嚴重斲喪人民對政府防疫整備之信賴，4人違失情節重大，事證明確，依違反《公務員服務法》等規定通過彈劾，並移送懲戒法院依法懲戒。

