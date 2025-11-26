非洲豬瘟重創盧秀燕2028總統路 何欣純：給國人不安心的感覺

民進黨立委何欣純認為，非洲豬瘟事件對盧秀燕來說是重傷，衝擊挑戰2028年總統大位的潛在計畫。 圖：CNEWS匯流新聞網／提供

[Newtalk新聞] 台灣日前爆發首例本土非洲豬瘟案例，破口是在台中養豬場未依規定進行廚餘去化餵養豬隻，台中市政府的行政效能引發各界質疑，也連帶重創台中市長盧秀燕問鼎 2028 總統路。對此，民進黨立委何欣純今（26）日認為，確實可能衝擊她挑戰 2028 年總統大位的潛在計畫。

有意角逐下屆台中市長的民進黨立委何欣純，今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。

何欣純受訪時，先批評盧秀燕對非洲豬瘟危機的處理與市政管理，指出市民對市長在議會的說法普遍不認同，且台中市政府部門說詞不一。她說，這起事件已對盧秀燕的政治聲望造成傷害，可能衝擊盧秀燕挑戰 2028 年總統大位的潛在計畫。

廣告 廣告

何欣純指出，非洲豬瘟對於盧秀燕來講，不可謂不是重傷，或許盧市長也喊冤或覺得委屈，「但這就凸顯盧秀燕在市政管理的問題，市長在議會的回答是不會讓民眾接受的，她讓台中這個城市給國人『不安全、不安心』的感覺」。

她也直言，非洲豬瘟的事件，可能將衝擊 2026 年台中市長選舉及 2028 年總統選舉，這都需要觀察。但話鋒一轉，她認為，從盧秀燕各種行動來看，包括跨出台中市到外縣市助選、邀請外國駐台使節合照或拍攝短片宣傳台中購物節，及陸續出訪國外城市等，都讓外界覺得盧想選總統，這在國民黨內似乎是眾人皆知，且先前有民代認真幫盧市長鋪路選黨主席，只是盧秀燕後來決定不選。

何欣純強調，自己在 2020 年立委選舉中拿到全國最高票，接近 15 萬票，這都是靠在地力量噴發，也要謝謝鄭麗文，她表示，台中的選民看起來似乎很搖擺不定，但其實是很務實，「都是看人投票，不是看政黨」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「館長」開口引紅錢助民眾黨選舉？ 鍾佳濱怒斥：注意自己的言行

韓國再現非洲豬瘟確診 調升至「最高級別」警戒、全韓禁運48小時