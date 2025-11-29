非洲豬瘟防堵措施不能斷！ 盧秀燕親下指示：裝載廚餘車輛應全面加裝GPS系統

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

非洲豬瘟疫情暫未往外擴散，台中市長盧秀燕仍不敢大意，持續強化非洲豬瘟防疫作為，嚴密監控死亡豬隻、落實高風險場訪視，並即時處理各類通報案件；盧秀燕在非洲豬瘟應變會議中強調，市府將持續監測、每日查訪養豬場，避免有偷用廚餘的情形發生，且載運廚餘之車輛73輛應加裝即時追蹤系統(GPS)，共同守護台中養豬產業與市民食安。

盧秀燕下令載運廚餘之車輛73輛應加裝即時追蹤系統(GPS)，共同守護台中養豬產業與市民食安。（圖／市府提供）

台中市農業局表示，依據中央執行死亡畜禽化製流向查核管制系統，中市近一週查核結果均無異常死亡情形；27日止共採檢249頭斃死豬隻，檢驗結果全數為陰性，累計已完成1064頭採樣，疫情穩定無異常。

農業局指出，11月24日傍晚，太平區御隆屠宰場屠檢獸醫通報2頭死亡豬隻出血異常，動保處立即派員進行採樣，並對同欄及來源場豬隻進行移動管制，後於隔日凌晨檢驗確認為陰性；11月26日市議員通報大肚區一處豬場疑似餵食廚餘，環保局、農業局及動保處隨即聯合前往會勘，未發現使用廚餘情形，豬隻健康良好，為求謹慎，當日立即採檢，檢驗結果亦為陰性。

環保局則說明，非洲豬瘟中央災害應變中心要求載運廚餘之車輛應加裝GPS，並於12月7日起正式上路。為提升廚餘流向管理與防疫安全，已超前於11月2日啟動盤點及輔導作業，截至11月26日已安裝49台，除到場免費安裝，也加發1000元獎勵金，後續將依中央規定滾動式推動加裝，攜手業者共同全力防堵疫情傳播風險。

為提升生物安全，動保處於11月25日派員加強以木板封閉住家通往案例場豬場之後門，避免案主住家人員進入；建設局於今日已完成架設梧棲案場圍網，以防止鳥類、貓等動物闖入，降低疾病傳播風險。



