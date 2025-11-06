非洲豬瘟防疫不力 中市府三首長免職 盧秀燕鞠躬道歉︰身為市長概括承受
台中一間養豬場出現非洲豬瘟，台中市政府三個局處首長，因執行非洲豬瘟防疫不力去職，台中市長盧秀燕今天鞠躬道歉，並表示對於防疫過程中做得不好，身為市長要概括承受，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市府防疫工作被外界檢視及質疑，在活豬禁運禁宰等管制措施陸續解封後，台中市政府中午發布聲明，市府農業局長張敬昌與環境保護局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免職；動保處長林儒良也免去機關首長一職。
在中市府發布3局處首長去職後，盧秀燕也在下午2時召開記者會，並在記者會中針對防疫過程做不好，公開兩度鞠躬，向大家道歉。
盧秀燕表示，在非洲豬瘟大多數管制措施陸續開放解封，市民及產業生活可以逐漸回到正常，她有幾句話要表達。
首先，這次防疫最重要任務是要將疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，台中市和中央合作，齊心齊力完成這項任務，過程中對於中央給予的指導和協助，她深表感謝。同時也一併感謝包括許多縣市首長、民代、產業界及許許多多市民的關心鼓勵。
其次，盧秀燕認為，在防疫過程中做得不夠好，身為市長她必須概括承受，應該要道歉。除了致歉，市府也發布相關首長人事異動，之前啟動整個事件的調查，正在加速進行中，一有結果就會向大家公布。
盧秀燕強調，在事件當中讓大家擔心了，她非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，台中市是一個努力向上、進步的大城市，應該做得更好，才對得起大家這七年以來的支持與愛護，這個案件絕對會引以為鑑。
台中梧棲一處養豬場10月21日驗出非洲豬瘟陽性反應，10月25日病毒分析確診為台灣首例非洲豬瘟。
（責任主編：莊儱宇）
