非洲豬瘟防疫不能鬆懈 陳駿季：將持續監控做採檢

非洲豬瘟禁令解封，今（7）天開放拍賣屠宰，民眾最快傍晚開始就有機會買到現宰的溫體豬肉，但防疫依舊不能鬆懈。農業部部長陳駿季今日受訪時也做出最新回應，表示將會持續針對有可疑症狀的豬隻進行相關採檢。

針對豬價價格漲跌情形，農業部部長陳駿季提到，台灣本島有20個肉品市場，今天陸續啟動拍賣，大約到下午13點半左右，大概有16個肉品市場已經有批發作業，現在的豬價大概是96至110元左右，相當於開出紅盤，陳駿季指出，這因為已經大家已經15天沒有豬肉吃，因此今天承銷交易會比較踴躍。

除了對豬價進行說明，陳駿季還表示，雖然現在已經解禁，但是防疫還是不可以鬆懈，所以這週仍會持續監控所有豬隻進到批發市場的情況，如果有疑似流鼻血等可疑症狀時，農業部還是會針對異常狀況來進行採檢，期盼能夠全面防堵豬瘟疫情擴散。

台北／陳可親 責任編輯／馮康蕙

