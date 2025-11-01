非洲豬瘟防疫升溫 醫師解密傳染途徑與民眾飲食安全重點

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

臺中市20日通報疑似非洲豬瘟案例，引發民眾對豬肉安全的關注。對此，食藥署強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，只要購買來源清楚、經檢驗合格的豬肉製品仍可安心食用。農業部則已啟動最高規格防疫措施，全國禁運禁宰5天、禁用廚餘養豬等，全力防堵疫情擴散。

什麼是非洲豬瘟？WOAH：豬隻傳染病、不感染人類

農業部指出，臺中市動保處於10月20日送檢梧棲區一養豬場死亡豬隻檢體，經獸醫研究所檢驗，初步顯示非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟是一種影響家豬與野豬的高度傳染性疾病，死亡率可高達100%，但並非人畜共通傳染病，不會感染人類。

WOAH說明，非洲豬瘟病毒潛伏期約4至19天，可能導致豬隻高燒、食慾不振、皮膚與內臟出血，並在發病後數天內死亡。截至2025年1月，全球已有83國通報非洲豬瘟案例。

豬肉還能吃嗎？食藥署：確保來源清楚 可安心食用

WOAH指出，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱至56℃ 70分鐘、60℃ 20分鐘或70℃可立即完全不活化。農業部動植物防疫檢疫署資料也顯示，人體胃酸的酸度介於pH 1.5至3.5，遠超出非洲豬瘟病毒可耐受範圍，因此人類吃入含非洲豬瘟病毒的食物，病毒一旦進入消化道大多就會被破壞。

此外，食藥署說明，國內屠宰場皆設有駐場獸醫師逐隻檢查豬隻健康狀況，肉品在出場前必須經屠宰檢驗合格。民眾只要選購來源清楚、符合規定的豬肉，就能安心食用。

農業部啟動防疫措施 全國禁運禁宰5天、禁用廚餘養豬

為什麼是「疑似案例」，什麼時候會確定？農業部說明，依據WOAH規範，首例通報須進行病毒分離確認，約需兩週時間，但防疫分秒必爭，農業部已先行啟動緊急應變措施。

為防堵疫情擴散，農業部已在臺中成立「前進應變所」，由杜文珍次長進駐指揮，並宣布自23日中午12時起，全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況再行調整。禁運禁宰前已運出的豬隻進入肉品市場或屠宰場後，一律「只進不出」，並加強屠前屠後檢查。同時全面禁止使用廚餘養豬，並加強肉品市場與運輸車輛清潔消毒作業。

農業部：豬肉供應充足 業者使用病死豬有「這些罰則」！

另為掌握全國豬隻健康狀況，農業部同步啟動全國防疫調查與產銷調節，確保豬肉供應穩定，且目前全國冷凍豬肉庫存充足，民眾可正常消費，無需囤貨。農業部提醒，各地養豬業者務必落實場內生物安全措施，若發現豬隻異常死亡，應立即通報防疫機關。

針對可能非法使用病死豬肉的疑慮，食藥署也指出，若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，依《食品安全衛生管理法》可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，將面臨歇業、停業甚至廢止登記等處分。食藥署將持續督導地方衛生局加強稽查，防範非法豬肉流入食品供應鏈。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

