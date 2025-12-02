非洲豬瘟防疫升級衝擊產業鏈 長途運豬擁擠致傷亡 恐成防疫破口

中央宣布後年起全面禁用廚餘養豬，屠宰場表示，若運豬過程中豬隻受傷或出現異常，必須立即通報並採血檢驗，以避免非洲豬瘟防疫破口。（圖／桃園市政府）

台中日前出現非洲豬瘟病例，全台防疫因而全面升級，中央也宣布將於後年起全面禁止使用廚餘養豬。不僅讓傳統養豬業者面臨轉型壓力，屠宰場及運輸端也受到波及。有業者指出，豬隻在長途運送中容易因擁擠而受傷甚至死亡，除增加損耗外，也引發可能出現病菌感染的疑慮；而在廚餘改送處理廠蒸煮的情況下，各縣市廚餘車輛更常出現排隊塞車，讓第一線負擔大增。

業者表示，因非洲豬瘟防疫升級，讓屠宰場與養豬運輸作業面臨前壓力，由於目前無法再前往南部抓豬，一台可載5、60頭甚至上百頭的運豬車，從雲林運到中壢需花費2至3小時，途中豬隻在車上因擁擠而互相推擠，甚至被壓傷或悶死。

業者說，部分豬隻被壓到流鼻血，會讓獸醫懷疑是否出現類似非洲豬瘟的症狀，必須立即隔離並採血檢驗，但一次檢驗流程往往需等待2至3天，豬隻在未進食、長時間被驅趕的壓力下，本就脆弱、耐壓性低，容易因此暴斃。不少業者擔心，若原本陰性的豬隻因死亡或處理延宕導致環境出現病毒，恐將造成群聚感染，導致防疫破口。

業者也指出，近期禁止使用廚餘餵豬，使各縣市的廚餘處理量大幅增加，只能集中送往泓橋環保公司，從清晨排到下午，廚餘車大排長龍，處理壓力急遽攀升。且歐美多國近期也爆發非洲豬瘟疫情，台灣未來不排除進一步限制豬肉進口，以降低風險。

業者也說，廚餘量龐大，豬肉相關廢棄物更不能任意棄置，目前都必須依規定送往指定廠商統一處理。他坦言，傳統養豬業者普遍認為使用廚餘餵養的豬隻肉質較為鮮甜，但在防疫優先的情況下，業者也只能盡力配合相關管制措施。

