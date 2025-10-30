非洲豬瘟防疫升級 宜蘭禁運延至11月15日

宜蘭縣農業處長李新泰今天在縣議會說明縣府針對非洲豬瘟防治情形。（李忠一攝）

台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，今天（30日）宜蘭縣議會縣長施政總質詢後，安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處說，全國禁宰禁運到11月6日，7日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，11月15日才會開放外縣市的毛豬，以減少風險。

宜蘭縣是在昨天決定「再延1周」，扣除周一、周二休市2天，11月15日起才開放屠宰外縣市毛豬。農業處長李新泰表示，宜蘭平常的豬是不夠，每天需要近400頭豬，當中有200頭是宜蘭豬，其他都來自外縣市，全國因為禁宰禁運估計囤積約30萬頭豬。

李新泰表示，宜蘭縣養豬場有84場，其中10場是用廚餘養豬，已要求業者每天用手機視訊檢查，從目前看來疫情沒有擴大的跡象。

他表示，囤積的豬隻在解禁日後釋出，對豬價影響也是有好有壞，宜蘭縣估計囤積約3000頭豬，宜蘭縣在11月7日開始會先供應宜蘭豬。

