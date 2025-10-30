非洲豬瘟防疫升級 宜蘭禁運延至11月15日
台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，今天（30日）宜蘭縣議會縣長施政總質詢後，安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處說，全國禁宰禁運到11月6日，7日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，11月15日才會開放外縣市的毛豬，以減少風險。
宜蘭縣是在昨天決定「再延1周」，扣除周一、周二休市2天，11月15日起才開放屠宰外縣市毛豬。農業處長李新泰表示，宜蘭平常的豬是不夠，每天需要近400頭豬，當中有200頭是宜蘭豬，其他都來自外縣市，全國因為禁宰禁運估計囤積約30萬頭豬。
李新泰表示，宜蘭縣養豬場有84場，其中10場是用廚餘養豬，已要求業者每天用手機視訊檢查，從目前看來疫情沒有擴大的跡象。
他表示，囤積的豬隻在解禁日後釋出，對豬價影響也是有好有壞，宜蘭縣估計囤積約3000頭豬，宜蘭縣在11月7日開始會先供應宜蘭豬。
