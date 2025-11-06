非洲豬瘟防疫失職 台中市3局處首長遭拔官

台中市政府6日宣布，即日起免職農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處處長林儒良3名官員。市府聲明指出，張敬昌及陳宏益在執行非洲豬瘟防疫任務時，均未能恪守中央防疫指引，致生重大風險；林儒良則未能確實履行管理及督導職責，且傳達中央應變中心指令不確實，以致出現重大疏漏。

台中市府表示，除3名遭免職官員外，其餘涉疏失人員也已移請政風及人事單位依法查處，絕不寬貸，也將同步全面檢討內控與管理流程。

而在3人遭免職後，台中市環保局局長職務將由曾任台北市環保局長、行政院環保署水保處長、空保處長等職務的吳盛忠接任，其任內曾推動內湖垃圾山移除轉型公園等政績；農業局長則由現任中市府參事李逸安代理，李逸安曾任台中市政府經發局副局長10年，並於今（2025）年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長。

