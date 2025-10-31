非洲豬瘟防疫失能 曾朝榮中市府「將帥無能累死三軍」

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市爆發非洲豬瘟，市議員曾朝榮31日痛批市府防疫失能、應變混亂，怒嗆「將帥無能累死三軍、市府怠惰百姓受苦！」要求市長盧秀燕正視體系失靈，勿再卸責推諉，應全面檢討防疫漏洞、還市民安全與信任。

市議會定期會31日進行警消環衛業務質詢，曾朝榮表示，疫情爆發的養豬場早在10月上旬就出現豬隻異常死亡，但市府延誤通報、遲遲未封場，甚至在豬隻死亡後，現場的豬糞、化糞池及廚餘仍未妥善處理，極可能成為病毒擴散源。他痛批，死豬沒處理、糞坑沒封、水還在流，這是防疫嗎？這是放任！

廣告 廣告

他進一步指出，環保局僅以「專家指導再煮到90度」帶過，毫無科學驗證；現場圍線象徵性消毒，卻無確實清理及封場措施，形同「擺拍」。他質問衛生局長曾梓展，大醫院感染控制都有標準流程，動物傳染病難道就不用？曾朝榮要求衛生、環保、農業三局應共同建立防疫處理標準，避免類似悲劇重演。

環保局長陳宏益回應，現場已由國軍支援清理並依專家指導執行消毒，局內也已訂出「台中市防疫消毒指引」並公告廚餘運輸車輛載運規範；衛生局長曾梓展說，人與動物的感染防治標準不同，但會依議員建議研議跨局合作模式，補強防疫漏洞。

曾朝榮強調，這次非洲豬瘟讓全國看到台中市府的失能與傲慢，「這不是天災，是人禍！」呼籲市府必須公開檢討、徹底整頓防疫體系，讓市民重新對政府產生信任。