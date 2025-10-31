非洲豬瘟防疫干擾供應鏈 學者：豬價波動恐為通膨投下新變數
今年5月以來，國內通膨壓力逐漸緩解，未料突如其來的非洲豬瘟卻為物價投下新變數。政府祭出全國禁宰、禁運15天的措施，全力防堵疫情擴散，但豬肉供應緊縮，從肉品加工廠到知名餐館因「無豬可用」而暫停營業，外界憂心供應吃緊恐推升食品價格。學者認為，豬肉供應減少將產生「替代效應」，推升其他肉品或海鮮價格，雖對CPI影響有限，但關鍵在於能否順利防堵疫情，避免衝擊中南部豬農與下游餐飲業，造成另一波產業「無薪假」。
「只是想到店家吃個魯肉飯，卻看到貼上休息公告。」最近不少民眾驚訝發現，熟悉的小吃攤或老字號陸續暫停營業。由於全國實施豬隻禁宰、禁運15天，市面暫時無法供應溫體豬，對餐飲業者造成不小衝擊。就連加工業者也十分頭痛，只要發現疑似案例場的豬隻經屠宰後流入下游肉品工廠，衛生局就會立即稽查並要求停止販售。
吃碗魯肉飯成奢侈 餐飲業掀「缺肉潮」
回顧這場非洲豬瘟風暴，農業部10月22日召開臨時記者會，由部長陳駿季宣布，接獲台中市通報疑似非洲豬瘟案例。該案例場位於台中梧棲區，豬隻檢體經檢驗後確認病毒核酸呈陽性反應。後續已針對案例場預防性撲殺195頭豬隻並掩埋處理，全面進行環境清潔與消毒。
與此同時，各地拉警報，農業部盤點全台5,441處養豬場並進行第二輪疫調，由於非洲豬瘟潛伏期長達15天，全國禁宰、禁運活體豬的時間自10月22日起至11月6日中午12時止。不過，許多小吃攤、餐館多使用溫體豬，隨著禁宰、禁運期拉長，在無肉可用的情況下，只能陸續宣布公休或停賣部分品項，也有業者選擇以冷凍肉品暫時撐場。
豬價高漲疊通膨壓力 CPI短期波動可控
國產豬肉自給率超過九成，這場非洲豬瘟風暴不只衝擊養豬業、肉品加工業與下游餐飲業，也牽動民眾的生活習慣與荷包。主計總處統計，今年1至4月通膨皆維持在2%以上，5月後因國際油價平穩與匯率因素影響，進口物價降低，消費者物價指數（CPI）呈現逐季收斂。
9月CPI年增率為1.25%，創下四年半來新低，主計總處原先預估，民生電價自10月1日調漲，理論上會推升物價，但受惠於天候穩定，10月CPI漲幅應與9月相近。然而，突如其來的非洲豬瘟為通膨投下震撼彈，9月豬肉CPI年增幅達8.74%，創下19個月新高，豬肉均價每公斤已達102元，需求強、供給弱的情況下，是否推升豬價、進而牽動整體物價走勢，備受市場關注。
央行總裁楊金龍日前在立法院財委會受詢時表示，豬瘟爆發後雖可能導致供給減少，但因民眾對豬肉需求下降，短期內不至於造成明顯漲價，「只要需求沒有增加，價格自然漲不上去。」他強調，目前研判對通膨影響有限，央行將持續關注物價變化。
豬肉「替代效應」擴散 外食費蠢蠢欲動
主計總處將於下週公布10月CPI數據，市場觀察防疫事件是否造成短期波動。中央大學經濟系教授吳大任受訪時指出，豬肉價格從去年迄今持續飆高，主要是去年和今年颱風重創中南部養豬業，導致豬舍毀損、豬隻出現傷亡，使得價格居高不下，10月下旬又爆發非洲豬瘟，確實會讓豬肉供給受到極大的影響。
吳大任認為，非洲豬瘟對物價的影響，不見得完全反映在豬肉，有可能透過「替代效應」推升雞肉、牛肉或海鮮的需求，進而拉高價格；反觀豬肉因禁宰無法販售，加上民眾疑慮未解，價格恐不升反降，對10月CPI帶來的影響有限。
有人擔心外食費居高不下，食材成本也是其中的要素之一，是否會推升另一波漲勢？吳大任指出，影響外食費的原因很多，食材成本只是其中一項，最低工資連年調漲，加上近來電價、人力成本及店面租金上升也包含在內，不能排除會連動到外食費，還需觀察後續演變。
疫情長拖恐掀無薪假潮 禁令解除後才是關鍵
吳大任直言，這波非洲豬瘟風暴，如果能順利在11月初結束，對物價的影響有限，但真正要關注的是，萬一後續發現新案例，導致管制時間再拉長，將重擊養豬業、肉品加工業和下游餐飲業，現在已經有許多業者暫時營業，一旦時間被迫拉長，恐怕掀起另一波無薪假。
他認同，目前政府採取的防疫與管制措施是「不得不的處理方式」，畢竟非洲豬瘟有15天的潛伏期，延長禁宰禁運實屬必要之舉，同時，也提供11億經費對豬產業鏈提供補貼，待禁宰禁運解除，最要緊的是穩定民眾對豬肉的信心、恢復消費能力。
更多太報報導
藍委促全面禁廚餘養豬 卓榮泰允諾3前提達成前不會貿然開放
非洲豬瘟案場又驗出3處病毒 11/6解禁「待討論」
台中非洲豬瘟基因定序出爐 與中國、越南病毒株相似度逾99%
