非洲豬瘟防疫掀藍綠戰 羅智強控屏東防疫不力、周春米批惡質潑髒水

非洲豬瘟引爆藍綠隔空戰火，國民黨立委羅智強今（4）日於臉書批評，民進黨中央「邊境守不住」、地方「稽查不力」，全國廚餘養豬場最多的屏東縣稽查率僅7%，質疑民進黨中央地方聯手搞爆防疫。對此，屏東縣政府隨即發聲明反駁，強調早已完成3輪、共230場廚餘養豬稽查，達成100%查核率，痛批羅智強引用環境部時間落差資料，屬惡意移花接木；羅智強又再反擊，強調數據來自「今天環境部簡報」，大酸屏東縣府作賊心虛，更點名總統賴清德應出面說明。

針對非洲豬瘟議題，羅智強今早發文批評，全國最大的廚餘養豬就在屏東，98場全國最高，當全國各縣市政府總動員防疫的關鍵時刻，全國最大的養豬大縣「屏東」不理中央，不理民意，不理豬農生計，就是一路躺平，只有稽查7%，嚴重落後全國。

對此，屏東縣府隨即發聲明駁斥，表示10月22日農業部證實台中爆發非洲豬瘟案例，屏東縣府翌日立即啟動包括環保局、農業處、動防所、警察局等跨局處聯合稽查，兵分5路前往縣內98場廚餘檢核再利用養豬場，23日當天就完成第一輪稽查，稽查率100%，全力防堵非洲豬瘟疫情。

屏東縣府說明，屏東縣不但第1輪稽查100%完成，更直接啟動第2輪稽查，10月29日也已完成第2輪稽查，稽查率亦為100%；現正已進行第3輪稽查，截至11月3日已完成230場稽查。環境部資料擷取時間有落差，縣府也要求立即更正。

屏東縣府批評，羅智強引用環管署錯誤資料，蓄意不求證，再移花接木指摘屏東縣政府，企圖轉移輿論批判台中市防疫不力、後續處理失能的焦點，結果卻是一場政治髒水大秀，根本救不了台中市。

屏東縣府強調，防疫不需要髒水和口水，環保局今年已出動6703人次，稽查3910家次畜牧場；痛批羅智強與其想盡辦法污衊其他縣市，不如好好協助台中市政府做好非洲豬瘟的疫情善後處理，這才是正道。

不過，羅智強隨後再度反批屏東縣政府作賊心虛、惱羞成怒，重申7%查核率數據來自「今天環境部簡報資料」，自己只是引用官方最新報告。他更質疑，若資料錯誤，代表環境部「惡意污衊」屏東，甚至點名賴清德「出面開示」，反問是環境部故意惡搞屏東縣長周春米，還是周施壓環境部改數據？

