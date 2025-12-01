非洲豬瘟防疫損失補助至12月10日 台中經發局：逾期不受理 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

日前因非洲豬瘟防疫禁宰期間，豬肉攤商暫停營業影響收入，為協助傳統市場豬肉攤商，台中市政府經發局配合經濟部擴大補助方案，已於在11月10日公告受理第二波補助申請，期限至今年12月10日止。經發局今（1）日特別提醒尚未申請的攤商儘速備妥資料於期限內提出申請，逾期不予受理。

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部於10月22日公告實施「禁運禁宰」措施15天，全國豬隻運輸及屠宰作業暫停，生鮮豬肉供應中斷，造成傳統市場豬肉攤營業損失。

台中市政府配合行政院實施辦法，每攤補助3萬元，再擴大加碼補助每攤1.5萬元，台中市經濟發展局今天公布，第2波補助申請已於11月10日開始受理，期限至12月10日止，到11月27日止，第2波已受理235件。

經發局表示，因申請期限將屆，尚未申請者請把握最後受理機會，申請文件以郵寄或親送方式送達台中市政府經濟發展局市場管理科，信封上請註明「經濟部豬肉攤商補助申請」，相關資訊可參考經發局官網。

經發局提醒，為確保補助作業公平性，除書面審核外，經發局將視需要派員實地查核，請申請人務必據實申報並主動配合。如有隱匿不實、虛報或重複申請情形，除取消資格外，並將追回已撥付款項。如有相關申請疑義，可洽市場管理科專線。

針對豬肉攤商防疫損失的補助，經濟部說明，補助對象包含：實際經營生鮮豬肉（含生鮮豬內臟）等品項之業者，以及地方政府造冊列管兩類，經濟部就依清冊每攤補助3萬元。

