非洲豬瘟防疫破口 台中「2局長」遭拔官下台

台中市政府今（6）日發布聲明指出，農業局長張敬昌與環保局長陳宏益在執行非洲豬瘟防疫任務期間，未恪守中央防疫指引，導致產生重大風險，即日起免去兩人職務。另外，動保處長林儒良亦因未確實履行管理及督導職責，對中央應變中心指令傳達不確實，造成重大疏漏，同步免去機關首長一職。

台中市府強調，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節「毋枉毋縱、不寬貸」，以維護行政紀律與公務信賴，將全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。

同時，台中市政府宣布新的人事安排，農業局長由現任市府參事李逸安代理，環境保護局長將由吳盛忠接任。李逸安曾任經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長；吳盛忠為歷任台北市環保局局長、環保署水保處長及空保處長，曾推動內湖垃圾山移除並轉型為公園，熟稔環保相關業務。

