非洲豬瘟防疫禁令解除 宜縣８日就有溫體豬

非洲豬瘟防疫禁令解除，宜蘭肉品市預計七日下午二時拍賣，拍定後將提前至晚上八時半屠宰，民眾最快八日起就能在市場及通路買到溫體豬。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

非洲豬瘟防疫禁令解除後，宜蘭縣六日中午十二時起恢復運豬作業。原訂七日開放載運及拍賣，但首拍登記達五百頭，怕一天載運時間不夠，提前於六日下午載運，預計七日下午二時拍賣，拍定後將提前至晚上八時半屠宰，民眾最快（八日）周六起就能在市場及通路買到溫體豬。

依中央規定，非洲豬瘟防疫禁令於六日中午十二時解除，七日凌晨零時再解除「禁宰」及「拍賣」；不過由於拍賣須依序進行，仍採「每日登記、隔日拍賣」的方式進行，因此實際拍賣時間訂於七日下午二時展開，晚間八時三十分起載運豬隻。

縣府農業處長李新泰表示，宜蘭肉品市場首場拍賣登記豬隻已達五百頭，是禁令解除後的首波交易量，預估接下來五天內將有約三千頭在地豬陸續出場，市場供應將逐步恢復。隨著拍賣與載運重啟，消費者最快在八日起，就能在市場與通路上買到宜蘭溫體豬。

李新泰說，宜蘭縣為避免毛豬跨縣移動增加風險，中央開放解禁後，肉品市場扣除原定兩天休市，將有七天「禁運外地豬」，以供應在地「宜蘭豬」為主，預計十六日開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰，已和供銷雙方達成協議。