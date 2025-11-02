非洲豬瘟防疫第三階段"沒有擴散" 民眾通報:太平山區出現6山豬

民視新聞／綜合報導

台中市爆發非洲豬瘟確診第11天，進入防疫第三階段，指揮官一連講了六次沒有，強調除了案場，沒有新增案例，全民防疫動起來，就有民眾通報，太平山區有人飼養六頭山豬，民代擔心，20頭以下的養豬戶不用通報，到底還有多少養豬戶黑數，擔心會成為防疫破口，要求市府調查清楚！

非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍：「除了台中案例場以外其他都沒有，其他都沒有沒有沒有沒有，沒有再其他的案例場。」

指揮官一連六個沒有，就是要國人放心，除了梧棲案例場以外，沒有新增個案。防疫人人有責，宣導了好幾天，就有民眾主動通報，台中太平山區有人飼養六頭山豬！

廣告 廣告

非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍：「有市民通報，在太平山區有六隻野豬，那要鄭重說明這六隻野豬，是有人飼養的是有主的，（山豬）喔不好意思是山豬。」





防疫破口？豬瘟防疫第三階段"沒有擴散" 民眾通報:太平山區出現6山豬

防疫人員到養豬場檢查是否符合規定（圖／民視新聞）





就怕用詞不對引發民眾恐慌，台中市長盧秀燕小聲提醒指揮官，是有人養的山豬，不是野外趴趴走的野豬。

台中市副市長鄭照新：「防疫超人，我們的市民家人，就向市府來做了這樣的通報，列為高風險場。」

高風險場所原本55處，新增山豬戶，還有一戶往回推算到8月15日，因此加了這兩戶，總共變57處。之前大家擔心野豬若吃到有病毒的廚餘，恐怕讓台灣萬劫不復，永遠淪為疫區，民代也上山了解，太平這處養豬戶，有沒有符合規定飼養！

太平山豬飼主：「（養多久了）養兩年了，（你都用什麼養，什麼飼料），吃牧草啦，有時候吃一些菜葉，很久以前就沒有餵廚餘了啦。」

台中市議員（民）蔡耀頡：「這個野豬場因為本來就，沒有在造列在冊，那是不是這個有圈養的黑數，我覺得這個我覺得要，要求市政府應該要查清楚說，針對這個私人的養豬場，那到底還有多少黑數。」

豬瘟爆發後，廚餘問題也延燒多日，台中市廚餘政策一再轉彎，11月3日起，掩埋場只留文山一處。

台中市議員（民）何文海：「我們的文山焚化爐已經30年，要淘汰的一個老爐子，它沒辦法適應這麼多的水分，必定產生非常多的戴奧辛。」





防疫破口？豬瘟防疫第三階段"沒有擴散" 民眾通報:太平山區出現6山豬

台中廚餘政策再轉彎，只留一處掩埋場，議員擔心焚化爐燒太多廚餘，會產生過量戴奧辛。（圖／民視新聞）









民代擔心過量廚餘，恐怕會產出更多戴奧辛，環境部回應焚化爐都有相關檢測設備，請民眾不用擔心，台中市政府則強調，目前採多管齊下處理廚餘，不只焚燒，還有掩埋跟發電，未來會加強提升處理量能，減少焚燒量！





原文出處：防疫破口？豬瘟防疫第三階段"沒有擴散" 民眾通報:太平山區出現6山豬

更多民視新聞報導

台中太平山區驚見「私養山豬」 農業局曝6豬檢驗結果

台東森林公園驚見巨型綠鬣蜥 農業處：可能攜帶寄生蟲與沙門氏菌

台中市府"私自清消"案場 陳駿季轟:自走砲.魯莽

