非洲豬瘟防疫進入最後關鍵期 盧秀燕：10/27即「自動加嚴」、最高強度力拚清零

攜手中央高強度清零防疫。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】非洲豬瘟第三階段防疫正式啟動！台中市長盧秀燕今（2）日出席中央前進應變所記者會表示，距離確診陽性案例已第11天，市府與中央並肩作戰，以最高強度防疫標準嚴守防線。台中自10月27日起即「自動加嚴」，全國唯一對每頭斃死豬全面採檢，截至目前均為陰性。她強調，市府秉持守護台中、守護台灣的決心，持續擴大採檢與封鎖範圍，嚴格執行第三階段防疫作為，全力確保疫情不外流，力拚早日清零、全面解封。

盧市長表示，市府自10月27日主動提升防疫等級，以全國最嚴格標準進行防堵。每頭斃死豬均採樣檢驗，截至目前結果全為陰性，顯示疫情僅限於案例場內。第二階段市府主動向中央申請，擴大採檢至飼主住所10處，結果皆為陰性；進入第三階段後，再將採樣範圍擴及周邊環境及排水水質，結果同樣安全。

此外，為避免環境擾動影響後續檢測，市府擴大封鎖案場周邊道路並實施出入管制。盧市長強調，非洲豬瘟不會感染人，但人可能帶動病毒，請民眾勿靠近或圍觀。她強調，疫情已經初露曙光，今天開始是最後關鍵五天，讓疫情止於案場，就可以確定並沒有外流，便可達成早日清零解封的目的，大家可以恢復正常的生活。

非洲豬瘟第三階段防疫正式啟動，進入最後關鍵期。（圖/記者廖妙茜翻攝）

副市長鄭照新表示，疫情進入最後階段，中央與地方正全力合作，採取最高強度的「清零防疫」措施。第三階段起，市府每日持續訪視全市153處豬場，高風險場也由原本55場增加至57場，顯示防疫標準全面加嚴。新增的高風險場包括為提高防疫標準，將追蹤時間軸自9月往前推到8月15日，因此增加1個高風險場；另一處是太平區圈養6頭山豬的豬場，市府已納入嚴格管理。鄭副市長感謝市民積極通報，並指出截至10月31日，化製車跟車採樣、活豬抽檢及廚餘檢驗結果皆為陰性，顯示防疫成效穩定。

針對案場管理與精進防疫措施，鄭副市長指出，為維持現場原貌、避免干擾PCR採樣，市府已擴大封鎖範圍並實施交通管制，嚴禁非防疫人員進出。同時與中央協調，在霧峰與后里優先設置電圍籬，沙鹿與文山兩處亦完成會勘，將儘速施工。為防野豬等動物挖掘廚餘，市府除覆土夯實，再加設菱形鐵網，確保掩埋區安全無虞，全面阻斷病毒外流，展現防疫決心。

讓疫情止於案場，就可以確定並沒有外流。（圖/記者廖妙茜翻攝）

農業部常務次長杜文珍表示，目前除台中案例場，全國未再發現其他非洲豬瘟案例，情勢穩定。中央應變中心自昨日起進入第三階段防疫作業，為最後5天關鍵期，將持續至11月6日。第三階段除延續前兩階段精準掌控與監測措施外，並強化三項作業，一、化製車全程隨車管理；二、加強豬場監控；三、嚴管關聯高風險場域。杜次長說，昨日台中市有民眾通報太平山區發現六隻飼養山豬，市府已立即啟動處置，另新增一處關聯場也同步進行防疫。她強調，非洲豬瘟防疫需全民合作，中央地方將持續緊密配合，全力防堵疫情擴散。

農業局表示，動保處結合各區公所防疫人員，全力加強養豬場訪查與採檢，嚴防疫情入侵。截至11月1日止，已完成152場健康訪查，10月31日採樣26場共62頭檢驗均為陰性，顯示市內豬隻健康、畜牧生產穩定。針對梧棲案例場，經專家建議於不擾動環境下進行防治，明日將再採樣確認，並以鹼片消毒、加裝黑網圍籬防止鼠犬入侵。警方同步強化巡邏管制，禁止無關人員進入。農業局每日掌握全市斃死豬數量，今日15場26頭均完成化製處理，有效防堵病原擴散，將持續與中央合作，守護畜牧安全與民眾食安。

非洲豬瘟防疫進入最後關鍵期，市長盧秀燕：10月27日即「自動加嚴」、最高強度力拚清零。（圖/記者廖妙茜翻攝）

環保局表示，依中央防疫指引，林業署與專家昨日會勘市內4處廚餘掩埋場，建議設永久圍籬防止野豬誤食。環保局立即啟動跨局處合作，會同建設局夜間赴霧峰及后里掩埋場現勘電圍籬設置。以霧峰場為例，將以鐵網覆蓋掩埋面並加覆土，再設電圍籬與安全阻隔設施，防止人員誤觸；後續並將明確標示電圍籬與警示標誌。環保局強調，將持續提升掩埋場防護層級，防止野生動物誤入，降低非洲豬瘟擴散風險，確保人員與環境安全。

衛生局表示，衛生局持續推動「市售豬肉及製品稽查專案」，截至11月1日已查核913件產品，結果全數合格，顯示豬肉來源穩定、安全，請市民安心選購。衛生局提醒，購買豬肉應認明合格標章或清楚標示來源，切勿購買來路不明或無標示產品。衛生局將每日持續查核並即時公開稽查成果，展現政府維護食品安全決心，確保資訊透明、食安無虞。

林業署現勘掩埋場圍籬位置。（圖/記者廖妙茜翻攝）

經發局表示，市府持續推動市場監控機制，維護食安。全市30處公有及15處民有市場共233家豬肉攤每日追蹤價格與來源，目前出攤數為個位數。針對因禁運禁宰休市攤商，市府已免收公有市場使用費，並於10月31日加碼補助每攤1.5萬元，配合行政院補助3萬元，最高可領4.5萬元。經發局加強查察肉品來源，發現異常即通報農業局與衛生局依法處理，並宣導不得販售來源不明肉品。同時掌握公民有市場及量販店雞肉、魚肉、雞蛋、牛肉等替代物資供應，以穩定市場與民生。