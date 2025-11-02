非洲豬瘟防疫進入最後關鍵期 盧秀燕：10/27即「自動加嚴」、最高強度力拚清零
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】非洲豬瘟第三階段防疫正式啟動！台中市長盧秀燕今（2）日出席中央前進應變所記者會表示，距離確診陽性案例已第11天，市府與中央並肩作戰，以最高強度防疫標準嚴守防線。台中自10月27日起即「自動加嚴」，全國唯一對每頭斃死豬全面採檢，截至目前均為陰性。她強調，市府秉持守護台中、守護台灣的決心，持續擴大採檢與封鎖範圍，嚴格執行第三階段防疫作為，全力確保疫情不外流，力拚早日清零、全面解封。
盧市長表示，市府自10月27日主動提升防疫等級，以全國最嚴格標準進行防堵。每頭斃死豬均採樣檢驗，截至目前結果全為陰性，顯示疫情僅限於案例場內。第二階段市府主動向中央申請，擴大採檢至飼主住所10處，結果皆為陰性；進入第三階段後，再將採樣範圍擴及周邊環境及排水水質，結果同樣安全。
此外，為避免環境擾動影響後續檢測，市府擴大封鎖案場周邊道路並實施出入管制。盧市長強調，非洲豬瘟不會感染人，但人可能帶動病毒，請民眾勿靠近或圍觀。她強調，疫情已經初露曙光，今天開始是最後關鍵五天，讓疫情止於案場，就可以確定並沒有外流，便可達成早日清零解封的目的，大家可以恢復正常的生活。
副市長鄭照新表示，疫情進入最後階段，中央與地方正全力合作，採取最高強度的「清零防疫」措施。第三階段起，市府每日持續訪視全市153處豬場，高風險場也由原本55場增加至57場，顯示防疫標準全面加嚴。新增的高風險場包括為提高防疫標準，將追蹤時間軸自9月往前推到8月15日，因此增加1個高風險場；另一處是太平區圈養6頭山豬的豬場，市府已納入嚴格管理。鄭副市長感謝市民積極通報，並指出截至10月31日，化製車跟車採樣、活豬抽檢及廚餘檢驗結果皆為陰性，顯示防疫成效穩定。
針對案場管理與精進防疫措施，鄭副市長指出，為維持現場原貌、避免干擾PCR採樣，市府已擴大封鎖範圍並實施交通管制，嚴禁非防疫人員進出。同時與中央協調，在霧峰與后里優先設置電圍籬，沙鹿與文山兩處亦完成會勘，將儘速施工。為防野豬等動物挖掘廚餘，市府除覆土夯實，再加設菱形鐵網，確保掩埋區安全無虞，全面阻斷病毒外流，展現防疫決心。
農業部常務次長杜文珍表示，目前除台中案例場，全國未再發現其他非洲豬瘟案例，情勢穩定。中央應變中心自昨日起進入第三階段防疫作業，為最後5天關鍵期，將持續至11月6日。第三階段除延續前兩階段精準掌控與監測措施外，並強化三項作業，一、化製車全程隨車管理；二、加強豬場監控；三、嚴管關聯高風險場域。杜次長說，昨日台中市有民眾通報太平山區發現六隻飼養山豬，市府已立即啟動處置，另新增一處關聯場也同步進行防疫。她強調，非洲豬瘟防疫需全民合作，中央地方將持續緊密配合，全力防堵疫情擴散。
農業局表示，動保處結合各區公所防疫人員，全力加強養豬場訪查與採檢，嚴防疫情入侵。截至11月1日止，已完成152場健康訪查，10月31日採樣26場共62頭檢驗均為陰性，顯示市內豬隻健康、畜牧生產穩定。針對梧棲案例場，經專家建議於不擾動環境下進行防治，明日將再採樣確認，並以鹼片消毒、加裝黑網圍籬防止鼠犬入侵。警方同步強化巡邏管制，禁止無關人員進入。農業局每日掌握全市斃死豬數量，今日15場26頭均完成化製處理，有效防堵病原擴散，將持續與中央合作，守護畜牧安全與民眾食安。
環保局表示，依中央防疫指引，林業署與專家昨日會勘市內4處廚餘掩埋場，建議設永久圍籬防止野豬誤食。環保局立即啟動跨局處合作，會同建設局夜間赴霧峰及后里掩埋場現勘電圍籬設置。以霧峰場為例，將以鐵網覆蓋掩埋面並加覆土，再設電圍籬與安全阻隔設施，防止人員誤觸；後續並將明確標示電圍籬與警示標誌。環保局強調，將持續提升掩埋場防護層級，防止野生動物誤入，降低非洲豬瘟擴散風險，確保人員與環境安全。
衛生局表示，衛生局持續推動「市售豬肉及製品稽查專案」，截至11月1日已查核913件產品，結果全數合格，顯示豬肉來源穩定、安全，請市民安心選購。衛生局提醒，購買豬肉應認明合格標章或清楚標示來源，切勿購買來路不明或無標示產品。衛生局將每日持續查核並即時公開稽查成果，展現政府維護食品安全決心，確保資訊透明、食安無虞。
經發局表示，市府持續推動市場監控機制，維護食安。全市30處公有及15處民有市場共233家豬肉攤每日追蹤價格與來源，目前出攤數為個位數。針對因禁運禁宰休市攤商，市府已免收公有市場使用費，並於10月31日加碼補助每攤1.5萬元，配合行政院補助3萬元，最高可領4.5萬元。經發局加強查察肉品來源，發現異常即通報農業局與衛生局依法處理，並宣導不得販售來源不明肉品。同時掌握公民有市場及量販店雞肉、魚肉、雞蛋、牛肉等替代物資供應，以穩定市場與民生。
其他人也在看
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
冷氣團報到！「這2地」夜低溫下探17度 專家：一路涼到下週一
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受東北季風增強影響，北台灣31日起天氣明顯轉涼，迎風面如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
海鷗恐升級中颱 北東水氣增多轉濕涼「雨連下3天」
海鷗颱風有增強為中颱的趨勢，未來將朝菲律賓東部群島、越南前進。氣象署也提醒，未來幾日東北季風影響，週三前北部、東部降雨較多、整天濕涼，中南部則要留意日夜溫差大。中天新聞網 ・ 4 小時前
熱帶洋面3系統現蹤！下週逐漸增強 最新路徑曝光
今年第25號輕度颱風海鷗今（2）日8時的中心位置在北緯10.9度，東經134.6度，以每小時21公里速度，向西北西進行。天氣分析師吳聖宇也指出，熱帶洋面目前有3個系統，且預報資料大多認為99W不會跟海鷗颱風合併，會獨立發展，北轉的時間點跟位置將會決定對台灣天氣的影響程度，值得觀察。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
又有雙颱共舞成形？氣象專家揭「11月變天預測」
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風海鷗生成後快速西行，雖然對台無直接威脅，但氣象專家林得恩提醒，後方海域已有新擾動正 […]引新聞 ・ 8 小時前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 1 天前
下週五才回溫！去年11月颱風5個生成 今年預估現況曝
【記者莊偉祺／台北報導】今起受東北季風影響，氣象署估下週五才會明顯回溫！目前台灣周邊正有溫、熱帶氣旋欲生成，氣象專家指出去年11月颱風就有康芮、天兔等5個，今年颱風生成是否延長也預估了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
熱帶擾動99W將發展！北轉時間恐影響台灣天氣 下週末注意新擾動
吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」撰文道，目前熱帶洋面有3個系統，現在系統A已經靠近越南，還沒有臨時編號，未來也沒有明顯發展的趨勢；系統B已經如預期順利增強，發展為今年第25號颱風「海鷗」，未來將通過菲律賓後繼續往越南前進，不接近台灣，也不會引發共伴效應或是...CTWANT ・ 5 小時前
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
氣象署指出，本週末至下週四都會持續受到東北季風影響，其中下週二雖風勢稍緩，但因水氣充足仍會持續降雨，氣溫回升不明顯；下週三後東北季風再度增強，濕涼體感將延續至下週四。直到下週五東北季風減弱、東風轉強，天氣才有望稍稍回穩。降雨方面，今天鋒面通過後，東北季風...CTWANT ・ 1 天前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱「海鷗」估明生成！雨彈掃北東 局部低溫下探19度
東北季風和低壓雲系挾水氣接近，北部持續有雨且範圍擴大，局部地區還可能下探19度低溫，涼意較明顯。另今年第25號颱風「海鷗」預計最快2日生成，目前對台無直接影響。中天新聞網 ・ 22 小時前
東北季風影響迎風面易降雨（2） (圖)
中央氣象署表示，台灣2日受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東北部整天氣溫約攝氏19至25度，圖為台北市萬華區民眾穿雨衣、撐傘擋雨。中央社 ・ 8 小時前
明天天氣偏涼北部氣溫降至21℃ 大台北山區、宜蘭防局部降雨
中央氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，明天預計降至攝氏21、20度左右，11月2日有機會出現局部19度低溫。降雨方面，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區有局部降雨，11月3日至5日水氣增加，降雨範圍將擴大到桃園以北及北部地區。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
北台灣溼涼低溫探1字頭 氣象專家：未來一周東北季風影響 北部、宜花有雨
輕颱海鷗昨晚生成，氣象專家吳德榮今天（2日）表示，海鷗預計將穿過菲律賓中部，與東北季風的共伴效應也將在呂宋島發生，另一個熱帶系統將在關島附近發展。台灣未來一周受東北季風影響，北部、宜花易有局部雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
日夜溫差大！東北迎風面有短暫雨 氣溫「溜滑梯」下探20度
即時中心／林耿郁報導今（1）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 1 天前
東北季風增強！清晨低溫掉到剩17度 海鷗颱風將生成對台影響曝光
【緯來新聞網】氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，因受到東北風增強影響，全台迎風面緯來新聞網 ・ 1 天前
濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KAL台視新聞網 ・ 10 小時前
豬隻禁運宰11／7有望解禁！ 農業部：總量管控每日約3萬頭
此外，台中爆發非洲豬瘟疫情，經過2次清消仍驗出核酸陽性反應，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍1日表示，化學兵已完成清消，預計11月3日再度採檢，若驗出陰性，不代表就OK，7天後須再第二次採檢，若驗出陽性，代表現場清消需要再加強。陳駿季強調，疫調工作已告段落，完...CTWANT ・ 11 小時前