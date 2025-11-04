非洲豬瘟防疫進入最後關鍵 盧秀燕：全力守護畜產安全 及時拆彈 化解危機

市長盧秀燕致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】面對非洲豬瘟疫情，台中市政府在第一時間就以最高規格啟動防疫措施。市長盧秀燕今（4）日主持市政會議強調，市府自事件發生第一時間即啟動最高規格防疫機制，全面比照新冠疫情標準，採取封鎖、清消、疫調與監控等措施，全力阻絕病毒外流。目前已進入禁制期第13天，若防疫順利，預計兩日後即可達成清零與解封目標。

台中市梧棲某養豬場日前遭非洲豬瘟病毒入侵，中央隨即宣布為期15天的禁制期，今（4）日已進入第13天。市長盧秀燕今日表示，市府自事件發生第一時間即啟動最高等級防疫應變，全面比照新冠疫情的作戰模式，以「與病毒賽跑」的態度進行封鎖、清消、疫調與監控，務求讓疫情不外流、守住台中、保護全國。

盧市長指出，非洲豬瘟為全球最具威脅性的動物疫情之一，病毒傳染速度快、豬隻死亡率高達百分之百，曾造成中國大陸與越南大規模撲殺與損失。為防止疫情擴散，市府採取全國最嚴格標準，針對廚餘處理、運輸車輛、人員進出及豬隻監測等全面管控。截至目前，台中市其餘154場養豬場、超過8萬頭豬隻皆未受感染，全國其他地區亦保持安全，顯示防疫措施成效顯著。

盧市長感謝市府團隊、業者及全體市民的全力配合與辛勞，強調目前距離清零解封僅剩兩天，正值最關鍵階段。她呼籲防疫同仁持續堅守崗位，並表示市府會持續檢討、即時調整策略，務求「及時拆彈、化解危機」，讓病毒無法外流，守護台中與全國畜產安全。