非洲豬瘟防疫關鍵！ 黃智賢點名他「不怕事」救了台灣豬

台灣雖爆出首起非洲豬瘟，不過目前已暫時成功將疫情防堵在該案場內。（示意圖，取自pexels）

台中市梧棲養豬場日前爆發台灣首起非洲豬瘟，幸好在相關單位努力防堵下，暫時成功將疫情防堵在該案場內。而最先檢驗出非洲豬瘟的「英雄」，則是農業部獸醫所副研究員黃有良，當時判斷多頭豬隻死亡異狀，成功揪出非洲豬瘟。資深媒體人黃智賢今（7）日po文，也點名黃有良，若不是他，台灣的非洲豬瘟疫情可能全境擴散了。幸好，天佑台灣，「只因他不怕事。我們才有今天的豬市重起。我們台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救。」

根據《自由時報》報導，當時台中案場爆出許多豬隻異常死亡，黃有良就認為情況不單純，懷疑可能是傳統豬瘟或非洲豬瘟，建議加驗，所幸後來成功揪出非洲豬瘟，並且將疫情封鎖在該案場內，才讓台灣免於這場疫情擴大風暴，目前禁宰令也已跟著解除。

黃智賢今於臉書「黃智賢世界」po文，提到本該監管廚餘的官，跟本該監管養豬場的官，「貌似已達昏迷指數1，無藥可救，無可救藥。（對，我是故意寫昏迷指數1，我的意思是，已經突破底線，所以我說無可救藥），但嘴巴還大聲不斷說謊，遮掩事實。」

雖然台灣遇到首起非洲豬瘟疫情，但黃智賢仍表示，在這樣的黑暗中，仍然有亮光。農業部獸醫所副研究員黃有良，並沒有呆呆的，沒有被推一步，就只走一步，而是成功測出強烈陽性訊號，才能讓台灣在今天過了第一關，而後面還有許多考驗。

黃智賢認為，如果不是因為我們有個黃有良，台灣大概是在非洲豬瘟的疫情大擴散，甚至全境擴散以後。「在幾十，幾百，幾千個豬場淪陷以後，人們才會後知後覺的醒悟。」幸好，天佑台灣，我們有黃有良。「因為他想多了一層，他多查了一層，他多走了一步。只因他不怕事。我們才有今天的豬市重起。我們台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救。謝謝黃有良。致敬黃有良。」

