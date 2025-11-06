非洲豬瘟防疫頻出包！盧秀燕出手了 台中市農業局、環保局雙首長遭免職

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中爆發非洲豬瘟疫情，歷經15天嚴格防疫，疫情並未往外擴散，然而台中市府在防疫期間頻頻出包，包括廚餘處理不當、疫調疏漏、甚至有清消人員擅自進場消毒，屢屢遭到中央指責。台中市政府今（6）日中午表示，台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即（6）日起免去兩位局長職務。

台中市政府農業局長張敬昌（左）、環保局長陳宏益（右）執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即（6）日起免去兩位局長職務。（圖／市府提供）

市府也指出，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

廣告 廣告

市府強調，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。

市府並表示，新任環境保護局長將由吳盛忠接任。吳局長歷任台北市政府環境保護局局長、行政院環境保護署水保處長、空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務。

市府也提到，新任農業局長則由現任市府參事李逸安代理，他曾經擔任台中市政府經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長，市府期待倚重其對農經產業的熟悉，強化農產品拓銷與產業升級。

更多FTNN新聞網報導

豬瘟禁令將解除！盧秀燕臉書頻提「依中央指示」 網質疑：要市府做什麼？

2026選戰觀察／非洲豬瘟重創盧秀燕！2026台中市長選票版圖重組中

中市府承認防疫疏失！動保處擅自清消非洲豬瘟案場 鄭照新坦言：重大錯誤將究責

