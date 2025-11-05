非洲豬瘟防疫！北市焚化廠免費銷毀養豬廚餘延至12／6

台中爆發非洲豬豬瘟，北市環保局宣布，將延長北市3座焚化廠免費銷毀非家戶的養豬廚餘至12月6日止，除維持預約方式外，並調整為每周一至周六開放進廠。（北市環保局提供／徐佑昇台北傳真）

台中爆發非洲豬豬瘟，北市環保局上月為配合防疫，開放北市3座焚化廠免費銷毀非家戶的養豬廚餘，截至5日已協助處理非家戶養豬廚餘2434公噸。環保局指出，經環境部通知各地方環保機關須持續協助妥善處理非家戶養豬廚餘，因此環保局將配合延長免費處理時間至12月6日止，除維持預約方式外，並調整為每周一至周六開放進廠。

環保局表示，北市3座焚化廠至4日止，已協助處理非家戶養豬廚餘2434公噸，現因應中央政策調整，於第二階段廚餘禁養豬隻期間，環保局延長免費銷毀非家戶養豬廚餘時間至12月6日止，開放每周一至周六收運時段為上午8時至下午4時。

環保局說明，廚餘進廠時仍應隨車攜帶廚餘進廠遞送聯單，清運前確實瀝水、減少廚餘量，在廚餘清運過程不得有滴漏污水或散落等污染環境情形，未瀝乾水分、廚餘遞送聯單填寫不全及非免費銷毀之養豬廚餘者不得進廠，另若夾帶、載運外縣市廚餘者，均將依廢棄物清理法規定移請司法調查，並從重處分。

環保局強調，非家戶廚餘產源依廢棄物清理法規定，亦可委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理養豬廚餘，於緊急應變期後，焚化廠不再免費銷毀，各產生源仍應善盡清理責任及使用者付費原則，自行或委託再利用、處理機構去化廚餘、妥善清理。

環保局指出，依照環境部「因應非洲豬瘟防疫專區」規範，防疫不僅是政府責任，更需要全民共同參與，也請市民朋友共同響應惜食措施，養成在家「吃多少、買多少、煮多少」，在外「吃多少，點（拿）多少，不浪費」習慣，市民朋友如仍有養豬廚餘須排出，亦請確實瀝乾水分，共同為惜食減廢努力，並依規定分別以養豬廚餘及堆肥廚餘方式交付環保局清潔隊回收，後續環保局將以堆肥或其他方式再利用妥善處理。

