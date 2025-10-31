非洲豬瘟除名 借鏡「這二國」他山之石

▲西班牙歷經35年努力，才成功從非洲豬瘟疫區除名。圖為伊比利火腿等各式冷菜。（圖／資料照，記者葉盛耀攝）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟（ASF）至今仍是全球豬隻產業的夢魘。自2018年疫情在亞洲爆發後，許多國家仍無法完全擺脫威脅。然而，在防疫史上，西班牙與巴西卻是少數被世界動物衛生組織（WOAH）視為「成功根除非洲豬瘟」的國家。兩者的防疫策略截然不同──一個以長期堅持見效，另一個靠迅速決斷奏功。

35年不放棄 伊比利豬讓西班牙脫胎換骨

西班牙在1960年代首次出現非洲豬瘟疫情，幾乎摧毀整個伊比利半島的養豬產業。當時的政府與農民對疾病了解有限，防疫制度鬆散，使病毒反覆捲土重來。直到1995年，歷經35年努力，西班牙才正式宣布「無疫」。

西班牙國立獸醫研究中心（CISA-INIA）病毒學專家、同時也是WOAH非洲豬瘟顧問的Sánchez-Vizcaíno 強調：「毫無疑問，早期發現是關鍵。」這句話後來被歐洲多國的防疫計畫引用為核心原則。他點出，非洲豬瘟的控制策略應建立在早期偵測與嚴格的防疫、生物安全措施上。

根據期刊《獸醫科學前沿》（Frontiers in Veterinary Science）2020年的系統性回顧，根除非洲豬瘟的過程漫長、艱難且昂貴，西班牙用了35年才成功。報告指出，西班牙成功的關鍵在於從1985年起全面制度化，政府建立全國養豬登錄制度、強制血清監測、禁止高風險廚餘餵飼，並逐步淘汰散養豬場，推動高生物安全的封閉式飼養。

在地區層面，獸醫團隊進行逐村巡查；一旦發現可疑病例，立即封鎖、撲殺、消毒。整個過程嚴謹到被後人稱為「西班牙模式」（Spanish Model）──一場結合科技、法制與社會信任的防疫戰。

閃電宣布緊急狀態 巴西大刀闊斧迅速除疫

相較於西班牙的漫長抗戰，巴西的防疫速度則堪稱奇蹟。1978年非洲豬瘟從國際航班餐廚廢棄物傳入巴西，疫情迅速擴散。但政府的反應幾乎「閃電式」，在實驗室結果出爐前，就宣布動物衛生緊急狀態，並立即啟動撲殺與補償。

期刊《獸醫科學前沿》（Frontiers in Veterinary Science）指出，巴西當局採取財政補償、與聯合國糧食及農業組織（FAO）和世界動物衛生組織合作，加上撲殺政策，讓巴西在六年內成功根除非洲豬瘟。

當時政府採取高強度動員，全國媒體每天報導疫情資訊，呼籲民眾不要餵豬吃廚餘。這場全社會防疫行動效果顯著。自1984年起，巴西再未出現非洲豬瘟病例，並於1988年獲世界動物衛生組織正式認證為無疫國。

專家認為，雖然西班牙與巴西的策略不同，共通點在於「快、嚴、清、補」。也就是第一時間反應、嚴格執行防疫與生物安全規範、徹底撲殺、監測，並且用合理補償換取農民配合，避免隱匿疫情。另外，西班牙靠制度與長期教育建立信任；巴西則以緊急法令與國際合作形成社會動能。學者指出，這正是防疫最容易被忽視的「人性面」。「你可以擁有最好的檢測技術，但如果人們害怕通報，你永遠會太遲。」Sánchez-Vizcaíno 的這句話，道出非洲豬瘟防疫的根本。

