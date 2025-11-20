非洲豬瘟面臨廚餘去化危機 桃園「發電、製肥」再利用成標竿城市

立法院環委會、環境部與農業部今日實地瞭解桃園從前端收運、中央調度到末端去化的完整體系。圖：環保局提供

立法院社會福利及衛生環境委員會今（20）日率環境部、農業部至桃園市榮鼎生質能中心及泓橋環保科技工程公司考察，實地了解桃園廚餘去化量能與生質能循環技術。中央肯定桃園在非洲豬瘟爆發後，全國面臨廚餘去化危機時仍能維持穩定處理，成為全台「廚餘多元再利用標竿城市」。

中央肯定桃園在非洲豬瘟爆發後，全國面臨廚餘去化危機時仍能維持穩定處理。圖：環保局提供

環保局表示，桃園因超前配置「厭氧消化沼氣發電＋堆肥製肥」多元再利用體系，其中，全國首座整合型生質能中心，設計處理量每日最大可處理135公噸生熟廚餘、水肥，再加上委託轄內泓橋環保科技工程股份有限公司處理廚餘，足以妥善處理桃園每日產出的廚餘。

環保局長顏己喨表示，桃園廚餘處理主要採厭氧消化及快速發酵製成肥料，內臟類採焚化作為防疫應變措施。生質能中心在規劃之初就考量到未來生熟廚餘去化問題，規劃設置厭氧消化單元專門處理生質廢棄物，設計處理量每日最大可處理135公噸生熟廚餘、水肥，並利用微生物分解產生沼氣作為發電使用，疫情期間廚餘再利用資源化達86%，實現循環經濟及環境永續政策。

海資處長林立昌指出，因應疫情爆發，桃園環保局啟動廚餘應變處理措施，除原有家戶廚餘收運由清潔隊收運不受影響外，原養豬場收受廚餘則由環保局協調清運至生質能中心及其他去化管道，自疫情發生以來，目前生質能中心已妥善處理廚餘約2100公噸，成為桃園廚餘去化一大支柱。

立法院環委會、環境部與農業部今日實地瞭解桃園從前端收運、中央調度到末端去化的完整體系，認為桃園以再利用為核心的模式，成功示範地方政府如何將廚餘由負擔轉為資源，也提供中央未來推動全國生質能政策的重要參考。

