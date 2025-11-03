即時中心／林耿郁報導

眾所矚目的台中養豬場非洲豬瘟案件，引發國內農牧業者人心惶惶；台中地檢署介入偵辦後，認為經營養豬場的陳姓父子，涉犯刑法「業務登載不實」等嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向中院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署凌晨發出最新偵辦非洲豬瘟案進度說明如下：

本署為持續釐清臺中市梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性案之相關事實，於昨（3）日由賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5名檢察官，率同法務部調查局臺中市調查處、內政部警政署保安警察第七總隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、清水分局及本署重案支援中心檢察事務官，持臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）核發之搜索票，對被告即案關養豬場經營者陳姓父子、臺中市養豬協會陳姓及蘇姓司機之住居所等共計4處執行搜索，並約談上述被告4人到案說明。

廣告 廣告

經檢察官偵訊後，認定案關養豬場之被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之原因及必要，業於今日凌晨向臺中地院聲請羈押禁見獲准；另臺中市養豬協會之陳姓及蘇姓司機2人則經檢察官訊後諭知請回。

本署強調，為阻止動物疫病傳播、確保公共衛生及農牧業免受衝擊，堪為當務之急。檢察機關將持續與中央及地方檢疫、司法警察及相關部門協力合作，依循法律程序縝密蒐集事證，務求儘速還原事件全貌、維護社會公共利益與國家農牧安定。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／非洲豬瘟風暴！台中養豬場陳姓父子涉犯「這些罪」 今晨遭羈押禁見

更多民視新聞報導

養豬場「冒名」拿廚餘引爆豬瘟？ 環保局怒：最高罰300萬

擅自清消市府稱基層"誤解指令" 陳駿季開轟點名盧秀燕

廚餘未完全蒸煮爆非洲豬瘟! 案場2桶瓦斯半年沒用完

