非洲豬瘟風波 台南龍崎放山雞銷量增2成

龍崎區農會的放山雞深受歡迎，銷量增加。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕之前非洲豬瘟風波期間，國內一度祭出禁宰令，民眾尋找替代肉品，原本就很受歡迎的台南龍崎區農會生鮮跑山雞更是熱賣，銷量增加2成。

龍崎區農會總幹事林韋如表示，土雞產銷班成立4年，依照地理環境特色放養，肉質鮮嫩、好吃，已建立市場口碑。

目前龍崎區農會在竹炭故事館協助販售的都是生鮮肉品，林韋如說，整隻或剁好的全雞都有，採真空包裝，使用上相當方便。

林韋如提到，近年來持續配合台南鳳梨好筍季的龍崎場活動，一起舉行土雞節辦桌，邀請總舖師展現廚藝，端出豐盛的料理饗宴，受到各界喜愛，成功推廣地方美味。

廣告 廣告

林韋如指出，非洲豬瘟風波期間，在各界的推薦下，農會多了不少放山雞的新客戶，且「一試成主顧」，回購率相當高，讓銷量穩定增加。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

咖啡大師氣炸發文 控台灣2咖啡品牌冒名賣假貨

