非洲豬瘟鬧出人命！彰化伯羊死了憂被誤會染疫…連夜棄屍溪畔滑倒喪命

記者吳泊萱／彰化報導

彰化楊姓男子疑似因小羊暴斃，獨自前往東螺溪畔拋屍，不慎滑倒喪命。（示意圖／翻攝畫面）

台中爆發非洲豬瘟疫情，全台人心惶惶，而在彰化也疑似因此傳出憾事，一名70歲楊姓男子，疑因飼養的小羊突然暴斃，擔心被誤會染疫，竟連夜騎車載羊屍到東螺溪沿岸棄屍，期間不慎在溪邊滑倒喪命，警方到場調查初步排除外力介入，目前已報請檢察官相驗。至於楊男是否有拋棄羊屍行為，目前相關單位仍在調查釐清。

警方接獲報案，11月1日晚間，楊姓男子獨自騎機車外出，家屬苦等至深夜，仍等不到楊男回家，急得報警協尋。員警調閱監視器發現楊男最後身影出現在東螺溪沿岸，立即派員前往搜索，最終在溪畔尋獲楊男，但人已明顯死亡。

據當地民眾透露，楊男在當地飼養數隻乳羊，1日上午，其中一隻小羊突然暴斃，由於近期非洲豬瘟疫情嚴重，楊男擔心街坊鄰居誤會小羊感染傳染病，竟趁著夜晚，騎機車將小羊裝袋放置於腳踏墊上，打算載往溪邊棄屍，未料發生憾事。

警方調查發現楊男騎機車外出時，腳踏墊上確實載有物品，但無法確認載運物品為何，家屬則表示楊男是外出丟垃圾，由於楊男陳屍地點無監視器畫面，難以判斷確切事故發生原因，現場初步排除外力介入，目前已報請檢察官相驗釐清死因。

