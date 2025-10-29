非洲豬瘟「加熱至70℃立即不活化」 凌濤闢謠電爆陳柏惟

凌濤(左)強調曾當過民意代表的人，討論公眾事務應盡查證責任，當場打臉陳柏惟(右)。（合成圖／示意圖／資料照）

非洲豬瘟引發憂慮，衛福部食藥署指出，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃持續70分鐘、加熱60℃持續20分鐘，或加熱70℃後將立即不活化。但綠營人持續帶風向，揶揄台中市衛生局在「開玩笑」，國民黨桃園市議員凌濤在節目當場打臉前立委陳柏惟，強調這是中央的指引，不要造謠。

粉專「政客爽」PO出近日政論節目畫面，只見陳柏惟提到，台中市衛生局長說，疫情可能感染的豬肉、或病死豬如果流入市面的話，請用70度以上、20秒，這個叫正確訊息，「你是不是在開玩笑？」一旁凌濤指出，這沒有在開玩笑，新聞寫得很清楚，問題豬大部分賣給散客，衛生局說，如果你買到這樣子的，高溫烹煮無疑慮。這不是在講廚餘，是講散客買肉品，這很清楚，沒有人會搞錯。「結果你竟然說『蒸不熟可以殺病毒？』」

廣告 廣告

凌濤直言，他覺得這樣對疫情的防堵不是健康的，因為這叫造謠！陳柏惟直呼：你自己倒的「廚餘」，叫全台灣想辦法幫你處理，這個哪有對？

凌濤強調不要造謠，作為前民意代表，陳柏惟當然有查證的責任，不然角色在哪裡？還有陳柏惟嗆台中市衛生局現在講70度做什麼？「不好意思，中央衛福部在10月22日發的正式新聞稿！」凌濤當場秀手機畫面指出，是中央衛福部講說：70度加熱，立即不活化，針對非洲豬瘟的把關，市售的豬肉製品，給全台灣的人民一個指引。為什麼他要講？這是衛福部告訴全台灣人民，應該要認知的資訊。

凌濤直嗆陳柏惟「你今天拿這件事情說，台中市衛生局要不要講？我覺得全民聽不下去！」

凌濤親自留言：「陳柏惟身為台中前民代，見獵心喜亂造謠，有夠沒品！」網友表示「好在有罷掉」、「所以才被罷免啊」、「不知民間疾苦」、「草包就算了，還要耍給全台的人看」、「3Q天天樂翻車」、「被罷免是有原因的」、「全台唯一被罷免的立委」、「這種被電剛好而已」、「當作綜藝節目在上」。