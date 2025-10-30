非洲豬瘟 台中案場清消失敗.仍存病毒！國防部化學兵支援清消
非洲豬瘟中央災害應變中心今（30）日召開第四十二次會議，指揮官陳駿季直言，台中梧棲案例場經過兩次清消後，仍驗出兩處病毒，與先前發現兩處是不同地方，可見「先前清消失敗」！提醒「台中市政府在清消流程上應再注意」；因此，國防部將用更強烈方式清消，務必明天完成台中案場所有清消。
陳駿季在應變中心會後記者會說明，會中除了針對第二輪工作狀況進行檢討及精進，也說明禁運禁宰期間對一級生產鏈產業補助支持方案。
此外，陳駿季表示，台中梧棲案例場在經過兩次清消後，仍分別在飲水區及牆面驗出兩處病毒核酸，因此他在會中除提醒臺中市政府強化案例場之清潔及消毒，包含人員及車輛的管制，場內各項可能污染物品應妥適消毒、包裝及銷燬，同時請國防部化學兵支援，另也由中央組成專案小組團隊協助案例場之清消作業。
陳駿季進一步說明，第二輪強化防疫至目前並無發現異狀；不過，台中案場在清消後，又再發現兩處有非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，與先前發現的兩處是不同地方，可見得先前的清消失敗，這讓其他縣市很緊張，「台中市政府在清消流程上應再注意」。
陳駿季表示，只要病毒仍存在就有風險，並可能擴散到其他地區，所以應變中心會議決定組專案清消團隊，並請國防部化學兵支援，國防部也已同意，用更強烈方式清消，務必今天完成台中案場所有清消，避免病毒傳播，一定要檢測到不會測出核酸陽性反應才能放心。
外界關注霧峰、后里有野豬出沒的蹤跡、沙鹿則為潛在野豬棲息地。對此，陳駿季說明，除已經請台中市政府要設置圍籬，而環境部會針對全國各縣市的廚餘處理問題，成立協調所，協助各縣市廚餘處理。
陳駿季表示，希望透過中央地方分工合作，讓疫情控制在台中案例場，進而達到清零的狀態，他也提醒禁運禁宰期間是非洲豬瘟防疫關鍵時刻，請養豬業者落實場內人車門禁管制、清洗消毒，同時不要互訪。
