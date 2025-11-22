非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋

記者陳逸潔、邱瑞揚／台中報導

台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。

台中市長盧秀燕接受質詢。

台中市長盧秀燕：「可是台中市呢？發現的人、發現的同仁被罵的臭頭。」

台中市議會答詢時盧秀燕不忍了。

台中市長盧秀燕：「發現的人把關者被罵到臭頭，因為我們很認真把問題找出來、通報出來，可是通報出來變成你有事情。」

彰化問題雞蛋流入台中市。

她從非洲豬瘟抱怨到彰化問題蛋流入台中市。

台中市長盧秀燕：「所以對於一個這樣的把關者，我們應該給予肯定，結果查出來反而被指責，好像就你有，別的縣市不是沒有欸，但是他們沒有報，也沒有人監督他們。」

台中市長盧秀燕表達意見。

台中10月底爆發非洲豬瘟，成為全台破口，接著又有彰化問題蛋流入，台中又挨批反應慢半拍，站在風口浪尖的盧秀燕首度公開吐露委屈心聲。

記者：「市長是不是覺得很委屈嗎？」

台中市長盧秀燕：「謝謝，謝謝。」

台中人：「那如果說她今天有把它做好，問心無愧，其實這樣就夠了，不需要去跟我們大家講說她覺得委屈。」

台中人：「我覺得（民眾批評）是難免，因為大家也會要有一些管道要抒發。」

民眾表達看法。

台中人：「一定是市府有在某方面把關沒有做好，但是還是要檢討一定有原因，那原因找出來。」

民進黨台中市議員陳俞融：「盧市長認為自己很委屈，主動通報卻還被究責，但真正的問題是盧秀燕市長永遠不知道自己應該負的責任跟錯在哪裡，不願負起責任，只會甩鍋中央。」

民進黨台中市議員陳俞融出面說明。

台中食安危機連環爆出爭議，盧秀燕始終在風暴最前線，但一連串的風波也讓台中市民對市府產生信心危機。

