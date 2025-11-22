非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋
記者陳逸潔、邱瑞揚／台中報導
台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。
台中市長盧秀燕：「可是台中市呢？發現的人、發現的同仁被罵的臭頭。」
台中市議會答詢時盧秀燕不忍了。
台中市長盧秀燕：「發現的人把關者被罵到臭頭，因為我們很認真把問題找出來、通報出來，可是通報出來變成你有事情。」
她從非洲豬瘟抱怨到彰化問題蛋流入台中市。
台中市長盧秀燕：「所以對於一個這樣的把關者，我們應該給予肯定，結果查出來反而被指責，好像就你有，別的縣市不是沒有欸，但是他們沒有報，也沒有人監督他們。」
台中10月底爆發非洲豬瘟，成為全台破口，接著又有彰化問題蛋流入，台中又挨批反應慢半拍，站在風口浪尖的盧秀燕首度公開吐露委屈心聲。
記者：「市長是不是覺得很委屈嗎？」
台中市長盧秀燕：「謝謝，謝謝。」
台中人：「那如果說她今天有把它做好，問心無愧，其實這樣就夠了，不需要去跟我們大家講說她覺得委屈。」
台中人：「我覺得（民眾批評）是難免，因為大家也會要有一些管道要抒發。」
台中人：「一定是市府有在某方面把關沒有做好，但是還是要檢討一定有原因，那原因找出來。」
民進黨台中市議員陳俞融：「盧市長認為自己很委屈，主動通報卻還被究責，但真正的問題是盧秀燕市長永遠不知道自己應該負的責任跟錯在哪裡，不願負起責任，只會甩鍋中央。」
台中食安危機連環爆出爭議，盧秀燕始終在風暴最前線，但一連串的風波也讓台中市民對市府產生信心危機。
更多三立新聞網報導
鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機
新／韓星玉澤演「暫居台中」遭偷拍惹怒發文 台中市長盧秀燕急籲：尊重
賓賓哥「10大罪狀」黑料全曝光！ 圤智雨認了：他會走到今天90%我害的
「賓賓哥」慘了！「假公益、真斂財」疑涉非法勸募新北要查了
其他人也在看
福島核食突解禁 李彥秀批：賴清德做了蔡英文不敢做的事
就在近期中、日緊張情勢不斷升高，大陸全面禁止日本水產品進口之際，衛福部食藥署21日突然公告，日本福島核食即日起全面解禁。對此，國民黨立委李彥秀直言，蔡英文8年不敢做的事情，賴清德全做了，歷史會記住這一天。中天新聞網 ・ 18 小時前
知名戲劇料理復刻！超美味蛤蜊大醬義大利麵！【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
完整版這裡看：https://youtu.be/rijaOG2ZOH8唐綺陽談星私廚 ・ 4 小時前
10張信用卡走入歷史 玉山、富邦入列 名單一次看
2025年即將進入尾聲，多家銀行開始進行信用卡相關業務調整，包括新光銀行、玉山銀行、上海商業銀行、台北富邦銀行等，共10張信用卡即將停發、停用或換新卡，提醒卡友留意。中時新聞網 ・ 20 小時前
福島5縣市食品全面解禁! 衛福部強調"加強把關"
福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，剛好是中國抵制日本水產的時候，藍營質疑是拿食安去換台日友好，不過行政院長卓榮泰強調，10多年來驗了20幾萬件，不合格率是0，不需要政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。民視 ・ 10 小時前
網紅賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕要求影片下架
（中央社記者趙麗妍台中21日電）網紅「賓賓哥（江建樺）」在台中1所學校未經同意開直播，台中市長盧秀燕今天表示，市府在乎保護孩子隱私，要求影片下架，包括其他平台轉傳部分，正透過平台載體希望協助。中央社 ・ 1 天前
致敬客家流行音樂推手 客委會頒旌揚狀追思邱從容
（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴今天參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。中央社 ・ 14 小時前
避談與市警局長蒂池分歧 曼達尼提名續任惹進步派不滿
在紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布留任現任市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tis...世界日報World Journal ・ 14 小時前
大客車「駕駛長」缺工中央延長補助 何欣純籲地方加碼吸引人才
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 大客車「駕駛長」嚴重短缺的問題，已對台灣公共運輸系統帶來顯著衝擊，即便祭出高額補貼及優渥薪資，仍難以根本解決人力流失的困境。對此，交通部公路局台中區監理所今（22）日舉辦「薪想事成、邁向前程」中部地區大客車駕駛就業覓才博覽會，現場集結公路客運、市區客運與遊覽車等業者設攤招募駕駛。立法委員何欣純表示，希望透過中央補助加...匯流新聞網 ・ 13 小時前
保護孩子隱私！ 盧秀燕持續與平台溝通：要求下架賓賓哥直播影片
網紅賓賓哥（江建樺）在台中某國中講座活動時，擅自直播，家長氣炸，賓賓哥今早（21日）發文道歉，市府說對學校和台中，已造成傷害，校方提告，社會局也依兒少法裁罰，一切照程序走。議員要求保護孩子肖像權，市長中廣新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟道歉才兩週!盧秀燕改口訴委屈 議員打臉「敢講不敢聽」
台中市10月22日爆非洲豬瘟疫情，市府防疫作為荒腔走板，市長盧秀燕兩週前才公開道歉，昨（21日）在議會答詢卻改曝「委屈」，稱非洲豬瘟是中市「主動送驗」、「我們很認真把問題找出來卻被罵到臭頭」；多名議員痛批她又甩鍋、攬功，企圖洗白，道歉全是假，「她敢講我還真的不敢聽」；盧秀燕被詢問此事，低調不願多回應自由時報 ・ 7 小時前
經濟部與外交部召開雙部長會議深化經貿外交整合及全球產業佈局
經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍於廿一日共同主持雙部長會議，就地緣政治風險與全球供應鏈重組進行深入討論。兩位部長一致認為，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，臺灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態，為國家永續發展注入新動能。龔明鑫部長表示，全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部將持續以「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」為核心策略，一方面強化國內投資環境與技術研發能量，另一方面協助業者掌握海外市場機會，推動產業園區發展。經濟、外交兩部在會中達成共識，將持續強化經貿與外交協同推動機制，整合政府、產業及駐外單位力量，推進海外科技園區及產業聚落布局，並協助業者 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
午夜驚傳溺斃案！78歲翁陳屍田寮河 警消吊掛打撈畫面曝
【記者葉先鵬／基隆報導】基隆田寮河昨天（21日）深夜傳出一起溺斃事件，民眾經過河邊時赫然發現一名老翁漂浮在水面上，警消趕抵後確認其已明顯身亡，凌晨0時許已順利將遺體打撈上岸，詳細死亡原因還有待進一步釐清。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
遭賓賓哥批刻意隱瞞 同場直播魔術師回應：老師起初同意
網紅「賓賓哥」（本名：江建樺）日前台中某國中擔任魔術師王元照（可樂）的神秘嘉賓，卻在過程中用手機直播，引來該校校長怒斥要求終止，台中市長盧秀燕更放話要封殺這兩人，未來永不錄用。賓賓哥起初喊冤，後來改口說是朋友刻意隱瞞，對此，魔術師王元照回應媒體，除了表達歉意外，也表示老師起初同意，之後改變態度後他和賓賓哥沒有溝通好才出事。中時新聞網 ・ 1 天前
巴鐵又贏了! 杜拜航展印度「光輝」摔機 巴基斯坦「這台」敲進買家訂單.....
[Newtalk新聞] 據「邊解感」在《騰訊新聞》發表的分析文章指出，在迪拜航展上，本被預期成為焦點的印度「光輝」戰機因突發墜機事件意外失色，中巴共同研製的「梟龍」Block III 反倒意外成為場內討論度最高的機型。這款曾在今年五月「五．七空戰」中展示超視距打擊與中程壓制能力的戰機，此次由巴基斯坦派出現役編隊赴會，不僅完成展示，還順勢敲定一筆未公開買家身分的新訂單。 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，21日在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。 圖：翻攝「X」@shashank_seo 巴基斯坦國防部雖未公布相關細節，但證實已與「友好國家」簽約。這也是「五．七空戰」後首筆正式落地的軍售，被視為該戰機獲得國際市場認證的象徵。航展現場更出現印度代表低調出現在「梟龍」展區周邊，引發外界關注。文章指出，印度對具備霹靂-15E 與 CM-400AKG 等配置的 Block III 「不可能不關心」，但基於兩國關係，巴方不會把這款機型轉售給印度。 中巴合製的JF-17「梟龍」Block III 戰鬥機 。 圖：翻攝自《騰訊新聞》 外界目前關注的焦點新頭殼 ・ 9 小時前
道歉無效！賓賓哥遭中市府開罰13萬 經紀公司72字回應
網紅「賓賓哥」日前受邀到台中市一所國中演講，卻在未經同意的情況下直播學生畫面，引發校方強烈不滿。賓賓哥原本還火大開罵校方， 如今態度大反轉、鞠躬道歉，不過此舉滅火無效，台中市社會局將依《兒少法》裁處賓賓哥13萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。稍早賓賓哥經紀公司也做出回應。自由時報 ・ 1 天前
賓賓哥曬「2證據」嗆盧秀燕 校方出示完整對話：擅取感謝狀已提告
台中市一所國中日前邀請魔術師王元照進行生涯輔導講座，網紅「賓賓哥」（江建樺）以神祕嘉賓身分到場，因其TikTok直播拍到學生引發家長反彈，校長當場制止，賓賓哥雖在台上道歉，事後卻出示與一名老師的對話紀錄以及校方發放的感謝狀，表示自己名譽受損「要告老師」，也酸台中市長盧秀燕「沒搞清楚情況」。校方則於昨（20日）晚間強調，活動前已明確告知不得直播，僅同意錄影。鏡新聞 ・ 1 天前
籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。太報 ・ 12 小時前
竹縣二O二六年消防形象宣導月曆正式發表 陳見賢感謝消防員不分晝夜付出
新竹縣政府消防局推出二O二六年消防形象宣導月曆，二十二日正式於遠東百貨竹北店舉辦發表會，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，並展現各項救災工作也出動消防機器人，新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，展現對消防工作的支持與謝意，民眾於二十三日起可於全縣十五個消防分隊，以五張發票兌換，活動現場也將安排月曆主角簽名及拍照。在新竹縣二O二六年消防形象宣導月曆發表會中，消防局安排各月份月曆主角於現場展各項現救災救援工作，包含高空垂降及斜降、擔架繩索救援、救護處置、破壞器材切割、消防越野機車，以及已使用於火場的消防機器人等，展現消防員不畏艱險、用運科技全力救災的一面。新竹縣副縣長陳見賢二十二日指出，由新竹縣消防局製作的消防形象宣導月曆一向都受大眾好評，也感謝新竹縣 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
卓榮泰拜會韓國瑜 盼立院儘速排審政院版財劃法
行政院長卓榮泰昨下午拜會立法院長韓國瑜，就院版財劃法與明年度中央政府總預算案等交換意見。對此，行政院長卓榮泰今(21)日受訪時再次表示，拜託立法院將這部有共識的院版財劃法盡快排審，而且要迅速的處理，才...華視 ・ 1 天前
香港取消中學生赴日交流 稱確保師生安全
（中央社台北22日電）日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國反制，香港跟進。香港教育局向港媒證實，以安全為由退出今年日本官方舉辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，也就是取消下月派中學生赴日交流。另外，有香港學校通知日方取消原定下月的高中訪港交流團。中央社 ・ 12 小時前