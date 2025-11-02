非洲豬瘟》「圈養山豬」風險高 全國匡列20圈養場域加強訪視

農業部長陳駿季表示，圈養山豬場域較易接觸野豬，甚至被野豬入侵，全國已匡列20場，請各縣市政府加強訪視。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台中市梧棲豬場爆國內首例非洲豬瘟，該市今天(2日)新增列管2處高風險場，其中1處位於太平山區，有人圈養6頭山豬。農業部表示，圈養山豬場域較易接觸野豬，甚至被野豬入侵，昨天已請各縣市政府調查，全國目前匡列20場，已請縣市政府加強訪視。

11月1日至11月6日啟動第三階段防疫措施，除延續第二階段所有防疫策略外，也將百分之百採驗化製場斃死豬，並落實養豬場生物安全。非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第45次會議，農業部長陳駿季在會後記者會表示，豬瘟應變接下來進入最關鍵5天，並採取最高強度防範作為，若能確認疫情未擴散，11月7日才能進一步解除禁運、禁宰禁令。

陳駿季表示，今天專家會議及內部討論有三個重點。第一，將檢視全國豬場8月份至昨天為止的死亡豬隻數量，若特定日期有較多死亡豬隻，可進一步追查是否由潛伏病毒造成，有助於釐清確認全國豬場是否乾淨。

第二是「野山豬」。全國目前匡列20場，是以圈養方式飼養山豬，將列為第三階段重點訪視，因為這種飼養方式易被野豬入侵，需要加強豬舍防範作為，並要求縣市政府加強訪視查處。

第三是廚餘場圍籬。林保署針對野豬族群分布的22個高風險廚餘掩埋場，裝設紅外線監視，並要求地方政府架設圍籬，林保署也組成追蹤團隊，針對掩埋場附近野豬進行生態監測，觀察有無異狀及死亡，一旦發現會通報獸醫所即時檢測。

野山豬方面，防檢署動物防疫組組長林念農說明，已請各地方政府針對山區小型飼養場加強訪視，尤其是飼養山豬或混種類型豬場，因為與接觸野豬風險較高。訪視內容包括確認圍籬、豬隻健康等情況，昨天也在會議中請各縣市政府匡列相關豬場。

林念農也報告防疫現況。全國豬場第三輪健康訪視，全國5442場養豬場，已完成621場；相對高風險豬場713場之中，已完成10.66％、76場，一般豬場4729場之中，已完成11.52％、545場，皆無異常。

化製場方面，如有出血豬隻就全面採檢，無則每車採集5隻；如有異常狀況，將回溯該車曾到過的豬場，全面管制並訪視採驗。目前已完成84車次清消查核，查核卸料區清點及場內車輛清消已完成99車次，全國化製場環境採檢預計11月3日同步採檢。

落實養豬場生物安全方面，已透過縣市政府，請養豬業者落實「防範非洲豬瘟豬場防疫手札」包括確實清洗、消毒，消毒後登載相關紀錄，並設置隔離及防護措施，避免野豬入侵。

