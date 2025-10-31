非洲豬瘟 基因定序出爐 無法確認來源

為防堵非洲豬瘟入侵，關務署台北關及農業部防檢署10月31日在桃機進口快遞專區內，聯合稽查高風險地區進口貨物，防檢署檢疫犬正在嗅聞貨物內是否有肉類製品。（范揚光攝）

我國首例非洲豬瘟病例基因定序10月31日出爐，確認為重組病毒，經比對世界動物衛生組織（WOAH）基因庫後，與大陸及越南相似度分別達99.95％及99.92％，但仍無法確認來源。農業部獸醫所長鄧明中說，從基因定序可知病毒基因排列方式並觀察病毒關聯性，雖然DNA病毒演化速度較慢，而大陸跟越南自2023年後即未公布基因定序，因此就算再相似也無法確認來自哪國。

因疫調尚有諸多疑點待釐清，尤其是死亡豬隻頭數化製三聯單有落差，台中市府從最先公布116、117頭，最後從化製場確認為78頭，農業局也證實化製三聯單的甲聯（化製場留存）有被塗改痕跡，已行文雲林縣動植物防檢所提供相關資料。雲林縣動防所長廖培志昨於縣議會總質詢中說明，該案場與雲林縣褒忠鄉1家合法化製場簽約，9月間共3天送交4頭死豬化製，無異常；10月11日至21日的紀錄中，僅10月12日數據不符，甲聯（化製場收執聯）記載3頭、乙聯（雲林縣動植物防疫所收執聯）為5頭，相差2頭，相關資料已送交檢調調查。

對於社會關切豬隻確切死亡頭數，中市府相關人員昨在非洲豬瘟中央前進應變所均三緘其口，副市長鄭照新僅說，目前由檢調偵辦中，靜待司法調查；中市府對陳姓豬農父子做第3次疫調部分，農業局長張敬昌也以檢調偵辦中，未多做說明。

此外，全台每天約2100噸廚餘，中央宣布禁用廚餘餵豬後，每天約1700噸廚餘需焚化處理、其餘掩埋處置，僅300餘噸可採堆肥、黑水虻處理。環境部環管署副署長劉瑞祥說，環境部會視各縣市情況調度焚化廠。

農業部林保署組長羅尤娟也表示，為避免野豬接觸掩埋廚餘，已要求各縣市掩埋場設置阻隔措施，另將於掩埋場附近設置自動相機、每日巡查有無異樣或死亡野豬，並提供電圍籬設置指引予各縣市參考。

為防堵非洲豬瘟從境外入侵，關務署台北關及農業部防檢署昨在桃園機場進口快遞專區內，針對來自東南亞、越南、柬埔寨及泰國等地區進口貨物聯合稽查。台北關副關務長范天行表示，除百分之百X光查驗，另有機動巡查隊不定期在理貨區加強查核，進貨量大時也會由防檢署桃園分署派出檢疫犬加強查緝，發現可疑貨物立即開箱查驗，若有豬肉製品馬上移交桃園分署，避免流入市面。