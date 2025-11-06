非洲豬瘟》屠宰場、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商 11月7日開市前將完成全面清消作業

因應豬肉交易解禁，行政院本日拍板產銷調節方案。（攝影／胡智凱）

台中市爆發非洲豬瘟至今已逾2個多星期，政府宣布自今（6）日中午12時起恢復活豬運載，以及自明（7）日0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。不過市場擔憂，累積2個多星期的大量供給，會否使豬肉價格崩盤？

對此，行政院長卓榮泰責請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。農業部亦提出「毛豬產銷調節方案」 ，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數，並透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序。

廣告 廣告

宣布解禁豬肉交易，卓榮泰：疫情無擴散跡象

行政院長卓榮泰本日表示，由中央疫調小組調查結果顯示，本次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於台中案例場，屬單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮之廚餘︰且截至目前為止，所有訪查及檢驗結果，尚未發現其他案例，而場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散之跡象。

卓榮泰因此指出，依據非洲豬瘟中央災害應變中心之評估，今天中午可恢復活豬運輸、11月7日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。

為維護食品衛生安全，卓榮泰責請經濟部、農業部、衛福部及地方政府要督促屠宰場、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商，於11月7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，都要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

要求農業部穩定產銷，卓榮泰鼓勵國人大啖豬肉

為避免長時間休市所造成的毛豬供需失衡，卓榮泰亦責請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

卓榮泰說，從這個周末開始，我們可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，也希望國人能夠一同幫豬農度過生計上的難關，請大家用實際行動來支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

農業部提出產銷調節方案：豬農運銷免收手續費

對於卓榮泰下令穩定產銷，農業部今日提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部也推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明，同時也規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。

此外，為協助受因應非洲豬瘟禁運禁宰影響之養豬產業鏈應對短期資金壓力，農業部已整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員如養豬農民、傳統肉攤、毛豬承銷人及肉品市場損失。

(原始連結)





更多信傳媒報導

AI永動機變蛇吞尾 泡沫後誰會留下？孫明德點名：會用AI賺錢的企業

「台灣之盾」有4大項目 「7+10年」規模破兆元

輝達敲定合約 SK海力士的HBM4漲價逾50％超市場預期 股價趨近歷史高峰

