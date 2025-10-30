非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞] 台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時強調，2018年非洲豬瘟爆發，時任行政院長蘇貞昌設了三道防線，最後一道防線就是地方政府，如今這道防線崩潰，這會變成藍營在2026大選最大負面案例之一，並表示「這條帳算台中市政府的！」
主持人康仁俊說到，藍綠在疫情爆發的立場上站的不一樣，認為國內多數人較在乎國內控管，「但藍營的人都把它往邊境推」，所以是中央的錯，包括藍委陳雪生質詢批評機場檢疫太嚴。吳崑玉說，陳雪生與藍營質詢邊境的說法相互矛盾，到底應該嚴還是不應該嚴？藍營應自己先討論出一個方向。康仁俊也說，陳雪生補了一句「可以不砍預算，但服務態度要好」，但我國檢疫時不會檢查隨身物品，若要加強檢疫就要增加人力及其相關預算。
吳崑玉指出，2018年非洲豬瘟爆發，蘇貞昌設了三道防線；第一道防線為邊境管理，能守住盡量守，但絕對會有漏洞，因此就有產業內的規範與互相監督這第二道防線，其中廚餘必須以攝氏90度蒸煮1小時，就是產業規範之一，而第三道防線是各縣市政府，包括通報、檢查系統等，若養豬戶在1個月期間有異常通報，地方政府就要上報、環保局就要去豬場稽查。
吳崑玉續指，化製場三聯單都是複寫的，不應有塗改的情況，其中一張是給化製場、一張報給地方政府、一張則是給養豬戶，這是讓地方政府都可以查，當化製廠發現某豬場一次運來十頭死豬，就馬上向中央政府通報，而由於三聯單是交給地方，因此化製廠在通報中央前，就應該已向地方通報，「是你地方政府不理！」最後是中央發現不對勁，才回頭要求地方查清楚。
吳崑玉強調，防疫的最後一道防線，就是由地方政府做所謂的異常管理，如今這道防線崩潰，藍營卻回頭要賴給中央？「藍營你就繼續賴！」認為台中此次的案例會與花蓮洪災的案例一同變成藍營在明年縣市長選舉的兩個最大負面案例，因為已影響到每個人，也許很多人會忘掉，但仍會留下深刻印象，尤其養豬產業等利益關聯人絕不會忘記，「這條帳算台中市政府的！」
