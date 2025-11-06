非洲豬瘟「拆彈變拆台」 議員批政治止血

▲非洲豬瘟事件，市長盧秀燕宣布撤換農業局長、環保局長及動保處長，對此，市議員周永鴻、蔡耀頡批，此舉只是「政治止血」(圖／柳榮俊攝2025.11.6)

[NOWnews今日新聞] 台中市非洲豬瘟事件持續延燒，市長盧秀燕今（6）日宣布撤換農業局長、環保局長及動保處長，並公開鞠躬道歉。對此，市議員周永鴻、蔡耀頡批，此舉只是「政治止血」，呼籲市府應對外說清真相，並向受害的養豬產業、被卸責的獸醫人員及全國人民道歉。

蔡耀頡質詢時指出，市府發布兩位局長免職，但專案報告中對於疏失人員的懲處僅以「短短兩行」帶過，顯然只是將基層推出來「斷尾求生」。他質疑，盧秀燕日前承諾要追究相關責任，如今卻草率交代，讓人懷疑是否還有更多「未爆彈」未被揭露。他強調，這不是局長下台就能結束的事件，必須徹查到底，才對得起全台人民。

廣告 廣告

他進一步指出，盧秀燕在質詢同時對全國鞠躬道歉，但副市長黃國榮卻毫不知情、仍在替市府辯護，顯見市府上下溝通嚴重失靈。痛批，「環保局、農業局本非黃副市長督導，卻被推上前線承擔責任，整個執政團隊荒腔走板」他呼籲市府讓真相水落石出，不要讓局處長下台成為毫無意義的政治表演。

周永鴻則指出，市府報告稱豬農10月13日曾向王姓獸醫佐諮詢，經判斷為「放線桿菌胸膜肺炎（APP）」，並由王姓獸醫佐通報動保處。然而，王姓獸醫佐發聲明澄清，他當天並未診斷也未通報，直到10月19日得知豬隻死亡增加，才於20日到場並建議通報。他批，市府刻意模糊焦點、錯誤指涉王姓獸醫佐，形同以公權力卸責。

他進一步表示，台中非洲豬瘟破口影響全國養豬產業，市府卻以「獸醫誤判」為藉口，掩蓋10月14日未採檢的失誤。周永鴻痛批，「前天還在誇口拆彈成功，今天就撤換三名官員，難道這些『功臣』成了被兔死狗烹的對象？」

周永鴻最後強調，市府專案報告錯誤百出、企圖帶風向，形同公權力說謊。盧秀燕不只要向台中市民和全國人民道歉，更應向全國獸醫與獸醫佐致歉，否則這場所謂的止血行動，只會讓民眾看清一個失能、卸責的市府。

台中市政府農業局表示，疫情爆發後，市府立即依照中央指引啟動防疫措施，同時展開相關人員疫調作業，並即時更新資訊向外界說明，讓事件全貌公開透明。對於各界在市府疫調過程中的相關評論，市府均已移請地檢署釐清，府內並已進行相關人員責任的調查與追究。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全台十大爛人行道 議員：台中竟包辦八條

詐團搶人頭帳戶 議員推「移工返鄉清帳制」

中市鼬獾狂犬現蹤 議員批防疫分治亂象