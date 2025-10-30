非洲豬瘟 控制疫情在最小範圍 最短時間與最小損害

積極防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰30日強調，疫情沒有擴大，政府正加大疫調的力道、防治的力道，以及加大環境保護的力道，讓疫情控制在最小的範圍，時間控制在最短的時間，損害降低在最小的損害。

行政院長卓榮泰30日再度到非洲豬瘟中央前進應變所向國人說明，中央除了要求各部會全力來投入，組成中央疫調團之外，也要求全國各縣市政府，當臺中有需要的時候，關於人力、關於物資、 關於各種設備，能夠主動積極的協助臺中，要以集全國之力來解決與面對這一場發生在臺中的非洲豬瘟的問題。

卓院長也向國人保證，從中央到地方以及民間跟政府之間，從國內到國外，國人一起合作面對豬瘟。他相信，團結會產生力量；總統也說，只有團結，我們才能夠打贏這場戰爭；同時也是建立在信任，相信過程當中，很多的第一線的工作人員，尤其是養豬的業者，覺得非常恐慌；但是，目前來看，我們還是有能力把它緊縮在一個有限的範圍當中。他再次強調政府的大原則是，讓疫情控制在最小的範圍，時間控制在最短的時間，損害降低在最小的損害。

卓院長重申，成立了中央的應變所指揮所，政府加大疫調與防治和對環境保護的力道，政府有把握的把豬瘟控制好，所以，不是疫情的擴大，而是請媒體朋友們能夠強調這一點，目前這個階段不是疫情的擴大，是加大疫調的力道以及加大防治的力道，還有加大環境保護的力道，如果能夠大家把正確的觀念跟訊息傳達出去，國人可以配合度更高，政府做起事來的壓力就會相形減少。

他同時指出，疫情衝擊，禁運禁宰已經對相關產業一級生產鏈的產業產生了生活生計上的損害，行政院會要求經濟部、農業部擬定對於一級從業人員的以及相關人員的補助的方案，政府會迅速的提出方案，立刻實施，希望業界也能夠稍稍的寬心。他進一步指出，從飼料的改變、清運過程等津貼，還有養豬場到屠宰場以及肉攤商，一連串的一級生產鏈，大家在生活生計上的困難，政府有想到，也是政府該做的事。

他同時感所有團隊的辛苦，只要再堅持一段時間，第一個階段15天是作戰的第一個步驟；過了之後，解封條件以及解封之後平穩市場價格，會是做下一波段的工作，政府會一步一步的進行，希望大家共同支持，也希望得到國人同胞更多的鼓勵。

