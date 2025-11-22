非洲豬瘟、毒蛋危機連環爆！盧秀燕曝「委屈」挨批卸責 今低調不回應

台中市長盧秀燕於馬鳴國小受訪，拒談豬瘟與毒蛋事件。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市10月底爆發非洲豬瘟疫情，近來又有彰化毒蛋流入，又挨批反應慢半拍，食安危機連環爆惹議。台中市長盧秀燕昨日在議會坦言委屈，她說，非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，彰化毒蛋也是台中市主動查出，卻飽受指責；盧秀燕談話遭綠營認為是在「甩鍋」，今日媒體詢問此事，她低調不回應。

盧秀燕昨日在台中市議會總質詢指出，非洲豬瘟與毒雞蛋事件，2件均是台中市主動發現、主動通報，結果別人沒查、沒有人監督沒事，「我們很認真把問題找出來、通報出來，變有事」，「其他有流入、流出的都沒事，只有台中市被罵到臭頭」，對認真稽查、把關通報的人很不公平。

台中市民進黨議員陳俞融今早表示，盧秀燕因市政做出錯誤決定，只會甩鍋中央，這樣的市長不配做媽媽市長。

盧秀燕今早至外埔區馬鳴國小參加校慶活動，媒體詢問她面對非洲豬瘟與毒蛋事件是否覺得委屈，她選擇不回應，轉身離開。

