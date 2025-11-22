非洲豬瘟、毒蛋危機連環爆！盧秀燕曝「委屈」挨批卸責 今低調不回應
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市10月底爆發非洲豬瘟疫情，近來又有彰化毒蛋流入，又挨批反應慢半拍，食安危機連環爆惹議。台中市長盧秀燕昨日在議會坦言委屈，她說，非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，彰化毒蛋也是台中市主動查出，卻飽受指責；盧秀燕談話遭綠營認為是在「甩鍋」，今日媒體詢問此事，她低調不回應。
盧秀燕昨日在台中市議會總質詢指出，非洲豬瘟與毒雞蛋事件，2件均是台中市主動發現、主動通報，結果別人沒查、沒有人監督沒事，「我們很認真把問題找出來、通報出來，變有事」，「其他有流入、流出的都沒事，只有台中市被罵到臭頭」，對認真稽查、把關通報的人很不公平。
台中市民進黨議員陳俞融今早表示，盧秀燕因市政做出錯誤決定，只會甩鍋中央，這樣的市長不配做媽媽市長。
盧秀燕今早至外埔區馬鳴國小參加校慶活動，媒體詢問她面對非洲豬瘟與毒蛋事件是否覺得委屈，她選擇不回應，轉身離開。
更多自由時報報導
台中非洲豬瘟疫情解封滿2週 盧秀燕首曝委屈：認真的人反而有事
「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍
照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟 符合3條件者可申請
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
其他人也在看
月世界垃圾山主嫌是里長 柯志恩再爆這猛料
[NOWnews今日新聞]高雄知名景點「月世界」淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日再爆，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
台日友好! 賴總統吃日本水產照登東京電車螢幕
政治中心／綜合報導中國禁止進口日本水產後，總統賴清德昨天立刻分享，吃北海道帆立貝、鹿兒島鰤魚畫面，瀏覽次數已經破兩千萬，畫面也登上日本電車螢幕、新宿街頭大螢幕，日本參議員梅村瑞穗，隨後也曬出台灣滷肉飯、和芒果優格，還寫下德不孤、必有鄰，非常感謝，展現出台日堅固的友誼。總統賴清德，大啖北海道干貝、鹿兒島鰤魚，力挺日本，話題在日本發酵，不只登上日本電車螢幕，連新宿街頭的大螢幕，也能看得到。NHK主播：「此舉在中國加強反擊力度之際，被視為意在展現支持日本的立場。」日本參議員梅村瑞穗也曬出台灣滷肉飯、芒果優格，回應賴清德。（圖／梅村瑞穗X）日本參議員梅村瑞穗也曬出台灣滷肉飯、芒果優格，回應賴清德，寫下「德不孤、必有鄰」，非常感謝，還放上台、日兩國國旗。中國外交部發言人毛寧：「台灣是中國的台灣，無論賴清德當局怎麼表演做秀，都改變不了這一鐵的事實。」台日麻吉好交情，又讓中國玻璃心、碎滿地，外交部長林佳龍不甩中國，暴點一大盤日本干貝，王義川也加碼，表情超享受。行政院長卓榮泰（圖／卓榮泰FB）立委(民)王義川：「清德兄現在沒有在總統府，所以我們吃我們的不要理他，昨天已經先吃了，把吃日本料理吃到上日本街頭螢幕也不簡單。」行政院長卓榮泰，看大家都在吃日料，決定和總統分工，他改吃台灣豬，府院一起挺日本。立委(民) 鍾佳濱：「過去安倍前首相，過去在台灣的鳳梨上面也對我們很大的興趣跟支持，昨天賴總統特別吃日本的壽司，這些我們是台灣日常的國民美食，那我想日本國內也對這樣有很正面的回應，我想台日友好不只是表達在兩國政府的關係上，也表達在民間交流的感情上。」過去台灣鳳梨遭中國糟蹋，就是日本伸出援手，如今賴清德吃生魚片，挺日本，展現出台日友好情誼。原文出處：換我們挺你！昔安倍挺台鳳梨 賴清德吃日本水產照登東京電車螢幕 更多民視新聞報導攜手經濟部共推外交 林佳龍：協助產業布局全球、壯大台灣賴清德大啖壽司掀午餐外交旋風 名醫：「上醫醫國」最佳典範透視新聞／中國警告「勿赴日旅遊」後再出招？高市內閣神回覆：過度依賴中國是風險民視影音 ・ 1 天前
新北板橋垃圾處理廠用地辦理都計變更 擬建公園、社宅、停車場
新北市「板橋垃圾處理廠」用地橫跨板橋、中和區，近台北市，東鄰環河快速道路、新店溪及河濱公園與自行車道等藍綠帶，城鄉發展局長黃國峰指出，考量用地無使用需求，且私有公保地問題待解決，並配合行政院板新地區供水改善計畫配水池設置需求，城鄉局透過都市計畫專案檢討變更，已於21日由新北市都市計畫委員會審議通過，自由時報 ・ 17 小時前
台中非洲豬瘟疫情解封滿2週 盧秀燕首曝委屈：認真的人反而有事
台中市10月底爆發非洲豬瘟疫情，成全台防疫破口，近來又有彰化毒蛋流入，台中又挨批反應慢半拍，食安危機連環爆惹議。台中市長盧秀燕今首曝委屈心聲，她說，非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，彰化毒蛋也是台中市主動查出，2件均是台中市主動發現、主動通報，結果別人沒查、沒有人監督沒事，「我們很認真把問題找出來、通報自由時報 ・ 1 天前
千點跳水嚇壞股民！賴清德比數據「回敬」 主持人嗆：輪到馬英九吃藥了
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股今（21）日盤中出現罕見重挫，一度大跌超過千點，市值蒸發速度驚人，2萬7千點大關瞬間失守，已達盤中歷史第十大跌點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
謝寒冰PO「民防手冊」丟廢紙箱照片 林飛帆反擊：他2020年說要發
[Newtalk新聞] 國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，國安會副秘書長林飛帆今（21）天表示，台灣全民安全指引手冊19日開始首批印製與驗收，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長等基層發送，計畫於明年1月5日前完成全台980萬家戶普發。但名嘴謝寒冰PO出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」的照片大酸，「朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在『沒好』的事物上？」對此，林飛帆說，謝寒冰2020年才說要發放，如今卻這樣嘲諷政府，「我不知道哪一個才是他的意見。」 賴清德總統9月在全社會防衛韌性論壇表示，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。而林飛帆表示，這是國際趨勢。 林飛帆指出，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每年每一版手冊的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知，瑞典曾經歷過蘇聯時期各項威脅挑戰，甚至是冷戰期間等，因此瑞典告訴他們的國民，一旦遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，我國的民防手冊也將這段話放進去，接軌國際，同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。 林飛帆昨天深夜新頭殼 ・ 1 天前
台灣普發「全民安全指引」...法國也同步發布《風險管理指南》：應對各式風險行動「人人有責」
法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）正式推出《全民有責：應對各式風險行動指南》（Tous Responsables Face aux Risques, Agissons），目的是讓大家在災難來臨前，有備而戰！放言 Fount Media ・ 15 小時前
台美軍事交流「陸吼專案」 美陸戰隊協訓我陸戰隊
台美軍事交流的重要專案「陸吼專家」10月在美國關島陸戰基地完成為期1個月的協同作戰，雙方進行兩棲登陸突襲、城鎮突襲等作戰訓練，還會和美方陸戰隊「協同作戰」，學習美陸戰隊最新戰術及戰法。鏡報 ・ 16 小時前
基隆污水下水道接管 議員要求輔導民眾與補助
基隆市污水下水道接管率截至今年9月底達44.39%，是全台第5高、直轄市以外的縣市第一高，但議員質疑民眾未如期接管會開罰，要求市府也應比照其他縣市，提供接管輔導與補助。基隆市長謝國樑表示，將比照外縣市輔導民眾入戶接管，未來也不排除會提供補助。自由時報 ・ 14 小時前
藍白強行通過法案 林智群酸：提案沒人要投還怪鳥籠公投？
即時中心／林韋慈報導立法院會昨日在藍白兩黨立委聯手下，三讀通過《公民投票法》修正案，讓「公投綁大選」睽違六年後正式回歸。對此，律師林智群發文直言：「公投沒人去投，代表大家對議題沒興趣。自己提的案沒人想投，還怪什麼鳥籠公投？」民視 ・ 18 小時前
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽更在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。太報 ・ 19 小時前
月世界垃圾山案主嫌曝光！里長父子串聯業者深夜遭收押 民進黨火速開除黨籍
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄燕巢區景點「月世界」遭人違法傾倒數十噸垃圾，整片山坡被堆成垃圾山。橋頭地檢署調查後，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
食安危機連環爆！ 「把關被罵到臭頭」盧秀燕曝委屈｜#鏡新聞
台灣成功守住非洲豬瘟防線，不過現在又有彰化毒蛋流入市面，食安危機連環爆，台中市府也被批慢半拍。台中市長盧秀燕，昨天(11/21)在議會備詢的時候，替自己抱屈。表示這兩件案子，都是台中市主動通報，卻被罵到臭頭，引發綠營批評，根本就不是真心道歉。鏡新聞 ・ 14 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 17 小時前
高雄左營凌晨轎車怠速擾民 駕駛爛醉「連話都說不清」送辦
一部轎車今（22）日凌晨在左營區進學路長時間怠速，擾人清夢，警方獲報處置，發現65歲許姓駕駛爛醉如泥，轎車車頭有碰撞痕跡，經調閱監視器沿途沒有肇事，不過確認他酒駕，依公共危險罪嫌送辦。左營分局左營派出所今凌晨1時許獲報，一部轎車於左營區進學路長時間怠速，警方到場發現許男泥醉語焉不詳，施測呼氣酒測值已自由時報 ・ 17 小時前
無愧我心！林智堅告贏陳智菡後首現身 與昔日市政夥伴同行回頭微笑
無愧我心！前新竹市長林智堅告贏民眾黨立法院黨團主任陳智菡抹黑造謠新竹市立馬偕兒童醫院容積率涉圖利評論後，昨天首現身在市議員楊玲宜的粉專照片中，林智堅面帶微笑回頭，背後就是昔日的市政夥伴包括市議員楊玲宜及劉康彥與陳建名等人，楊玲宜也寫下「無愧我心 點一盞燈，念念不忘，必成迴響！有燈，就有人！」久未現身自由時報 ・ 17 小時前
李有財遭開除黨籍 他揭：綠認證的特優里長
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
竹市警強化毒駕查緝 守護用路人安全
警政署通令全國警察機關20日起全面啟用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，新竹市警察局首日於22時許，執行路檢盤查勤務，在新竹市經國路一段攔檢蔡姓駕駛，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。以往要判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。政府為防制毒駕事件造成社會公安重大危害，積極推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察同仁在執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。新竹市警察局表示，唾液毒品快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。新竹市警察局長許頌嘉呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，害已害人！毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度執法，請民眾務必配合檢測，守護自已，也守護每台灣好新聞 ・ 17 小時前
恐延燒1週！台南烏樹林廢棄物暫置場大火 「這14區」空品受影響
台南市後壁烏樹林廢棄物暫置場昨（21）日20時40分發生火警，警消出動大批人力救火，現場大面積燃燒，不斷傳出爆裂聲響，黑煙竄天畫面相當恐怖。消防局指出，火勢在22時22分才順利控制，起火原因尚待調查。環保局起啟動空品監測，指出目前可能影響範圍為後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。鏡報 ・ 18 小時前