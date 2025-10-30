非洲豬瘟》沈政男提R0值指中市府未延遲通報 中央應變中心：待詳細疫調

非洲豬瘟中央災害應變中心今記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。(記者廖振輝攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕精神科人醫(相對獸醫)沈政男稱非洲豬瘟病毒的R0值為3(1頭豬可感染3頭豬)，主張台中市府未延遲通報，非洲豬瘟中央災害應變中心今(30日)表示，目前都還在疫調中，還有許多疑點要釐清，也指出養豬場內會有很多豬欄，R0值會隨「欄」、「場」有不同，不可一概而論。

台中養豬場爆發非洲豬瘟，針對該案場與通報情況，台中市府說法數變，且提交的疫調報告有許多疑點尚待釐清，中央已組成專家團隊協助中市府疫調，包含質疑第一頭染疫豬隻死亡的日期可能非在台中市府一開始認定的10月10日；沈政男則表示，依照非洲豬瘟病毒的R0值為3，認為依台中市府稱第一頭豬隻染疫死亡日期10月10日，20日時針對該案場採檢送樣並沒有延遲通報。

對於沈政男身為人醫評點獸醫專業，農業部長陳駿季在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會回應僅表示，台中市府究竟有無延誤通報，目前針對疫情狀況都還在調查中，仍有許多疑點要釐清；獸醫所所長鄧明中則表示，R0值的計算會牽涉到許多因素，一個豬欄的R0值會跟整個豬場的R0值不同，而要估算該案場精確的R0值，仍需要許多資料，也因疫調尚未完成，包含還不知道確切第一頭染疫豬隻死亡的時間等，必須等完整疫調後再作評估。

