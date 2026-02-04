非洲豬瘟「清零3個月」 最快過年前申請「盼這時重返非疫區」

【緯來新聞網】台中去年10月爆發非洲豬瘟，讓7年的防堵破功。到現在3個月過去，農業部今（4日）表示，目前已經完成61場關聯場檢查，結果皆為陰性，防檢署近期會召開專家會議，再審視相關資料，若沒有問題，最快農曆過年前可向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區。

台中去年爆發非洲豬瘟，至今已滿3個月。（圖／台中市政府提供）

台中梧棲養豬場去年10月22日爆發非洲豬瘟疫情，緊急啟動豬隻禁運禁宰停用廚餘養豬，3階段、每階段5天的防疫措施，整整15天後沒新增個案，才在11月初解除。



由於非洲豬瘟已經屆滿3個月，如果完成傾銷且後續監測未再驗出病毒者，可申請恢復非疫區資格。對此，農業部防檢署今天說明，日前針對台中案場關聯的61案場，各進行15個點的採驗，最後結果都是陰性，近期也會召開專家會議，再次審視相關資料是否需要補充，若沒有問題，最快會在下週農曆年前提出申請，最慢則是本月底，希望7月達成重返非疫區目標。



由於農曆春節連假將近，許多人計畫出國旅遊或探親。防檢署呼籲，全球仍有84國為非洲豬瘟疫區，其中40國與台灣有航班往返，提醒國人切勿攜帶肉類產品回國，否則最重恐被開罰20萬。

