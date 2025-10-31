非洲豬瘟「真兇」是誰？基因定序最快今天出爐

記者柯美儀／台北報導

基因定序結果預計今日出爐。（圖／資料照）

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，病毒被懷疑是境外傳入，農業部日前說明，邊境管制肉品中，其中來自於中國計1125件、檢驗出陽性147件為最大宗；其他包含越南69件、檢出13件；泰國168件、檢出7件。究竟非洲豬瘟溯源誰是真兇？農業部指出，基因定序結果預計今（31）日出爐。

立法院社會福利及衛生環境委員會29日邀請環境部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

國民黨立委王育敏指出，非洲豬瘟病毒來源顯然是境外，農業部第一時間稱本案例的非洲豬瘟病毒序列與越南較為接近，現在陸客不能來台，若越南、泰國樣本檢測陽性比例高，是否有列為檢疫重點，行李100％查驗？這次的破口究竟來自哪裡？農業部第一時間稱本案例的非洲豬瘟病毒序列與越南較為接近。

農業部長陳駿季回應，目前疫調都還在進行中，還沒有辦法確定；第一時間表達的是某一段基因的片段與越南相似，結果預計最快週五（31日）出爐。針對來自於疫區的旅客，由於是高風險區，行李是100%經X光檢查；過去台灣沒有非洲豬瘟的傳染途徑，首例一定是從境外來；第一關就是邊境攔阻，若有漏網之魚，就要依靠廚餘蒸煮、落實稽查才不會有問題。

更多三立新聞網報導

非洲豬瘟補助「最高可領20萬」！下週一開放申請 主動通報獎勵5000元

當兵也有家長群組！一堆媽媽狂丟問題 她愣：不是幼稚園欸

北教大「型男教授」吃遍校長、師生！教育界大咖點名這群人也該檢討

非洲豬瘟延燒 廚餘「別倒這裡」！違者最高罰3000萬

