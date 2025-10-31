非洲豬瘟 議員批防疫失能「人禍不是天災」

▲議員曾朝榮強調，非洲豬瘟事件，「這不是天災，是人禍」。他呼籲市府徹底整頓防疫體系(圖／柳榮俊攝2025.10.31)

[NOWnews今日新聞] 台中市爆發非洲豬瘟，市議員曾朝榮（31）日痛批市府防疫失能、應變混亂，怒喊，「將帥無能累死三軍，市府怠惰百姓受苦」要求市長盧秀燕正視體系失靈，全面檢討防疫漏洞，還給市民安全與信任。

曾朝榮指出，疫情爆發的養豬場早在10月上旬就出現豬隻異常死亡，但市府延誤通報、遲未封場。即便豬隻死亡，現場豬糞、化糞池及廚餘仍未妥善處理，恐成病毒擴散源。他痛批，「死豬沒處理、糞坑沒封、水還在流，這是防疫嗎？這是放任」。

他進一步質疑，環保局僅以「專家指導再煮到90度」帶過，缺乏科學驗證；現場圍線消毒象徵性進行，卻未落實清理及封場措施，形同「擺拍」。他質問衛生局長曾梓展，大醫院感染控制都有標準流程，動物傳染病難道就可以例外？曾朝榮要求衛生、環保、農業三局共同建立防疫標準，避免悲劇重演。

環保局長陳宏益回應表示，現場已由國軍協助清理，並依專家指導進行消毒，局內也訂出「台中市防疫消毒指引」，並公告廚餘運輸車輛規範；衛生局長曾梓展則表示，人與動物感染防治標準不同，但將研議跨局合作模式，補強防疫漏洞。

曾朝榮強調，這次非洲豬瘟事件讓全國看到台中市府的失能與傲慢，「這不是天災，是人禍」他呼籲市府必須公開檢討，徹底整頓防疫體系，讓市民重新建立對政府的信任。

