非洲豬瘟》難忍盧秀燕市府違法失職 多位民進黨台中市議員一狀告上監察院

多位民進黨台中市議員北上監察院，狀告盧秀燕違法失職。（攝影／胡智凱）

台中市爆發非洲豬瘟至今已逾一個多禮拜，但盧秀燕市府至今仍未能妥適處置，過程中浮現諸多缺失。多位民進黨台中市議員本（31）日北上監察院狀告市長盧秀燕、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，盼監委查明違法失職並公諸於世。

台中市民進黨議員難忍盧市府失職，議會總召率隊北上陳情

因為難以忍受台中市政府對非洲豬瘟疫情處理得荒腔走板，民進黨台中市議會黨團總召王立任本日率議員張家銨、林祈烽、黃守達、林德宇等人浩浩蕩蕩北上，一狀告到監察院，盼監委查明市長盧秀燕、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益的違法失職，並公諸於世。

「我們沒有辦法忍受」，王立任痛批：「整個盧市府荒腔走板，台中市完全沒有能力處理，包括對第一時間的通報人沒有辦法掌握，到底是獸醫師？還是獸醫佐？到底是特約獸醫？還是市府自己的獸醫？而且豬隻死亡數也完全沒有辦法掌握，數字居然還會越來越少，完全是行政疏忽、管理怠惰！」

黃守達痛批：盧市府顯然存有違法失職之嫌

台中市議員黃守達表示，這次非洲豬瘟事件，台中市盧市府不管在預防、通報、疫調、清潔、消毒、廚餘處理，通通都是荒腔走板，非常之荒唐，顯然存有違法失職的嫌疑，所以我們特別要向監察委員提出告發。

黃守達續指，民進黨團已經在台中市議會要求成立專案小組，徹查盧市府的種種違法失職，也要徹查到底有多少真相被盧秀燕一手遮天一手掩蓋。他表示，今天也要求憲法機關監察院跟台中市民站在一起，追究盧秀燕政治責任和法律責任，每一個責任都必須向公民報告。

定調「盧秀燕豬瘟」，議員大嘆：市府沒做過一件對的事

「我正式將本次疫情定調為盧秀燕豬瘟」，台中市議員林祈烽解釋，因為盧市府至今不斷發布假疫調，從獸醫人數到死豬數目都一錯再錯，完全沒有辦法正確掌握，進而事發案場到現在都還驗出豬瘟病毒陽性。

「從疫情爆發到現在已經超過一個多禮拜，但盧市府至今沒有做過一件對的事，也沒有說過一句老實的話」，林祈烽抨擊：「盧秀燕連到市議會黨團來說明都不願意，躲到現在還能躲多久？同時廚餘也可能變成這場疫情的另外一個大破口，所以盧秀燕妳應該下台負責！」

盧秀燕稱違規廚餘養豬「無罰則」，議員駁：最高可罰3百萬

台中市議員林德宇表示，盧市府除了前述缺失之外，針對廚餘養豬的流程，必須90度高溫蒸煮1小時以上，還要上傳影片佐證，但盧市府卻疏於監督、漫不經心，盧秀燕本人居然推託稱「沒有罰則」，顯然只想要推卸責任。

對於盧秀燕推託「沒有罰則」，議員們也紛紛反駁，強調其實有法可罰，就規定在《廢棄物清理法》中，如果養豬場收受一般家戶用廚餘，未依規定蒸煮，可處1200元到6000元罰鍰，如果是收受事業用廚餘的養豬場，最高可處300萬元罰鍰。

廚餘掩埋場爆發餿水流河川，市議員曝荒謬原因

台中市議員江肇國表示，豬瘟爆發之後，全國禁用廚餘餵豬，台中盧市府為了清廚餘，想到「掩埋」這招，而根據中央指引，只能用合法掩埋場，並且按規範覆土，但盧市府環保局卻完全沒有依照指引重新檢查設計量、更新防水層。

「環保局辯稱，以前做過防水，所以不用再鋪防水布」，但江肇國指出，結果霧峰掩埋場如今真的出事，餿水外溢流向烏溪、阿罩霧圳，而且在議會質詢的時候，盧市府環保局長竟然回答：「土可以吸水，不會流出去。」

「這種回答，市民誰能接受？」江肇國痛批：「盧市府的廚餘處理，荒謬至極。整起事件，從頭到尾就是市府便宜行事、卸責推拖。面對豬瘟防疫就已經亂七八糟，現在更被盧市府搞成環境災難！」

