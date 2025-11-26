非洲豬瘟15天清零解封，專訪陳時中、陳駿季！一鍋廚餘打破7年防線，4大關卡再精進，分層強化補洞
2018年以來堅守7年的非洲豬瘟防線，因廚餘養豬機制未落實被打破，所幸疫情並未擴散。
養豬產業是台灣重要的經濟命脈，下一次挑戰來臨前，相關防疫作為該怎麼檢討精進？
10月21日，農業部獸醫研究所初步檢驗確認，來自台中梧棲一家養豬場的檢體，在非洲豬瘟病毒核酸檢測呈現陽性，意味著2018年以來，全民堅守七年的防線，首度出現破口。
本土第一例非洲豬瘟現蹤，為經濟規模高達二千億元的養豬產業鏈投下震撼彈。隔天，農業部宣布豬隻禁運、禁宰，暫停使用廚餘養豬，並針對養豬場、肉品市場和運輸車輛展開清消，全面追蹤病毒傳播鏈。
病毒來自境外須防堵
但不可能如「鐵板」全面擋下
所幸，經過15天防堵大作戰，疫情並未擴散，農業部確認病毒清零後，11月6日正式逐步解除全國豬隻運送、屠宰禁令，逐漸恢復市場運作。
危機暫時解除，但防疫心態不能鬆懈。在驗出首例病毒的一個月後，負責督導非洲豬瘟防疫的行政院政務委員陳時中、農業部部長陳駿季接受《今周刊》專訪，從四大面向盤點防疫策略，直面制度問題，提出未來的精進之道。
下一次，當挑戰再度來臨，台灣該如何全面防堵？
擔任疫情指揮官經驗豐富的陳時中分析，豬瘟防堵有四大關卡，分別是邊境管控、肉品市場、養豬場和後續接觸追蹤（contact tracing），每個關卡都有相應措施，必須從中央部會到地方政府通力合作，才能全面把關。
「就像起司一樣，每一層都有洞，政府要做的不是用鐵板全部擋住，而是分層負責。」陳時中認為，怎麼將每一層的洞盡量變小，各關卡分工把洞補好，才是關鍵。
其實，早在2018年全球爆發非洲豬瘟疫情時，中央災害應變中心就針對豬瘟防疫的各種面向，從畜牧場、肉品市場、屠宰場到廚餘養豬場等，發布相關防疫措施。
「台灣是全世界唯一在非洲豬瘟入侵前，就成立中央災害應變中心的國家。」陳駿季說。應變中心成立七年來，一直持續召開非洲豬瘟應變會議，進行沙盤推演，訂定標準作業流程和法規，因此當實戰來臨，才能在短時間內快速因應。
然而，再怎麼充足準備，百密總有一疏。這次作戰經驗充分反映出，從中央到地方各項防疫措施上，仍有精進空間。
先看第一關邊境檢疫。台灣過去七年未出現本土疫情，陳時中不諱言，病毒一定是從境外帶進台灣。2018年以來，海關持續針對來自非洲豬瘟疫區的高風險地區入境者，進行行李X光機檢查，安排檢疫犬嗅聞，甚至會人工開箱抽驗，違規攜帶違禁品最高罰鍰100萬元。
然而，每天從機場入境的旅客可達6.8萬人，更有17萬件來自境外的包裹，陳時中直言，如果每包都拆開檢查，每天要上千名人力查驗，不只政府量能不足，也會干擾民眾通關。疫情發生後，雖然海關強化防疫的手段，就是增加人工開箱查驗比率，實務上仍難做到全面性開箱。
相同的困境，也出現在第二道防線，肉品市場中。
非洲豬瘟入侵後，食藥署強化督導地方政府衛生局，到各地肉品攤商、超市、肉品加工廠、團膳、餐飲及餐盒業等處，執行市售豬肉類產品來源稽查，並針對可能販售東南亞、中國肉品的場域加強查緝，仍無法做到百分百查驗。
陳駿季強調：
應落實廚餘蒸煮監控稽查
考量執行量能，相關單位很難在成千上萬的行李、包裹，和全國肉品市場大海撈針，抓出所有漏網之魚。對陳時中而言，政府強化管理的力道，應該著重後端兩道更核心的關卡。
由於非洲豬瘟病毒可存在冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天，且加工肉品及廚餘，若未經過高溫處理，病毒仍可能存活。人類並不會因為吃到非洲豬瘟豬肉而感染，但豬隻食用含有感染豬肉的廚餘，很可能會染疫，也因此疫情爆發後，各界格外關注養豬場的廚餘管理機制。
根據中央災害應變中心11月3日提出的疫調報告，由於疫情只出現在單一養豬場，且已排除人、車、外來豬源等傳染源，從各項證據研判，釀成疫情的關鍵破口，就是未落實蒸煮的廚餘。
環境部統計，台灣1年有高達近80萬噸廚餘量，其中超過62％的廚餘是透過餵養豬隻去化，其餘則採肥料化、能源化等方式處理。陳駿季直言，在其他去化途徑未完善前，全面停止廚餘養豬，可能引發環境問題。
國內目前約有435家養豬場使用廚餘，飼養約44萬頭豬，占總飼養量8.5％。疫情入侵前，農業部採取「原則禁止，有條件開放」的政策，只要依照《廢棄物清理法》規定，在廚餘高溫蒸煮時持續攪拌，維持中心溫度攝氏90度以上、蒸煮至少1小時，並將資訊上傳，就允許用廚餘養豬。
依照現行管制方式，養豬場每天要到「廚餘蒸煮申報系統」，上傳蒸煮廚餘照片或影片；針對沒有每日上傳者，地方環保機關應該每月到場稽查一次。
但是這套機制，顯然沒有在各縣市充分落實。以發生疫情的台中梧棲案場為例，環境部調查，該案場6月僅上傳8次資料，7月只剩1次，8月更是掛零；但台中市環保局卻只在5月和7月各稽查1次，無疑是行政怠惰。
更嚴重的是，這種情況不是特例。環境部進一步清查全國435家廚餘養豬場發現，只有35％的養豬場確實做到百分百上傳申報，管理強度嚴重不足。
目前，農業部仍然維持1個多月前發布的廚餘養豬禁令，禁止使用感染風險最高的「動物性廚餘」養豬。但陳駿季也強調，「廚餘本身不是原罪」，只要在「即時監控」、「落實稽查」、「法令完備」的三大前提下，按照規定去做，廚餘養豬就是安全的途徑。
環境部擬修法
豬農須裝監視器、探測針
這次事件後，環境部也看到制度缺漏，正在研議修訂《廢清法》，相關規定預計在12月6日前公告，試圖亡羊補牢，強化廚餘蒸煮監管機制。
依照環境部規畫，為避免養豬場不上傳資料，未來將納入即時監測，限定豬農使用廚餘養豬，一定要裝設CCTV閉路電視監視器及溫度探測針，環境部也會強化平台系統的「即時性」，掌握所有廚餘蒸煮情況。
另一方面，為了盡可能再降低風險，陳駿季透露，農業部正進行規畫，考慮未來不再讓風險最高的家戶廚餘進入養豬的飼料系統，並會投入資源輔導豬農轉型，參考日本的飼料化模式，讓廚餘能夠系統性再利用。
日本這套廚餘飼料化的機制，是除了高溫蒸煮以外，加入乾燥技術，並計算營養成本，將廚餘轉換成固態或液態飼料。農業部已在11月中旬派出一組團隊前往日本取經，考察在地作法及在台灣落地的可能性，嘗試讓廚餘透過飼料化，成為更安全的規格品。
如果前端的層層防堵作為，都未擋下豬瘟病毒，那麼第四道防線的作用，就是強化病毒入侵後的「損害控管機制」。
這次疫情爆發後第一時間，農業部隨即宣布全國豬隻禁運禁宰，展開一系列疫調，追查梧棲案場的關聯場和接觸人員。然而，一座豬場出事，全國一律封鎖的管制作為，也對民生經濟造成重大衝擊。
對此，陳時中認為，若平時能夠建立起接觸追蹤機制，一旦遇到突發狀況，政府就能在短時間內，快速掌握與案發豬場有接觸的關聯場，勾稽相關人員、車輛等移動感染源的行蹤，將封鎖管制範圍盡量限縮到最小，降低影響與傷害。
他指出，日前負責載送病死豬的化製車，有裝設GPS定位系統，可以掌握車輛移動狀況。但是載送廚餘、飼料、宰豬的車輛未有相關規定，難以追蹤流向，導致疫調難度提高。
陳時中預告，未來政府將推行在相關車輛全面加裝定位系統；至於養豬場的人員出入，也會參考新冠疫情期間的QR Code管理模式，讓進出豬場的人員都要掃描記錄，加強人、車的行動管理，就能在疫情發生時盡快追蹤止血，降低對養豬產業鏈的衝擊。
除了四大面向的精進對策，這次梧棲案場豬隻出現大量死亡，第一時間是依靠獸醫佐判斷，而非請獸醫師到場診斷病因，出現延遲通報爭議。
這是台灣長年缺乏「經濟動物」獸醫師的困境，陳時中不諱言，多數獸醫師傾向自己開業，醫治寵物類動物；負責診療經濟動物、進行防疫的獸醫師，薪資普遍不高，「大家相對不願意做」。
陳駿季說，農業部有爭取發放獸醫師的「不開業獎金」，但誘因猶嫌不足，他已經向行政院報告，將進行第一線防疫人才量能的檢討。
▲農業部長陳駿季（中）、獸醫研究所所長鄧明中（右）及獸醫所副研究員黃有良（左）說明非洲豬瘟疫情防治作為與因應對策。（攝影／陳睿緯）
地方應變再強化
有效聯繫拉出更綿密防線
此外，地方政府在養豬場的管理上，扮演重要角色，牽動相關稽查和防疫作為。陳駿季直言，此次非洲豬瘟的防疫過程，看到各個縣市的落實度不盡相同，「有再好的監控和系統都沒有用，重點是執行要到位。」
為此，爆發疫情的台中市，在11月初一口氣開鍘農業局、環保局和動保處三位首長，為防疫不力負起政治責任。
陳駿季觀察，這次防疫過程中，中央災害應變中心有成立跨部會群組，可以即時聯繫國軍、警察協助封鎖案場，與各部會溝通合作；但地方政府只有第一線防疫人員與環保局人員進行協調，沒有其他支援。
「地方應變中心的角色，還可以再強化。」陳駿季透露，中央正著手設計相關法規，讓地方應變中心可以有效進行跨機關的聯繫或合作，協助第一線防疫人員，希望能拉出更綿密的防線。
非洲豬瘟防疫7年成果，被一鍋廚餘打破，儘管並未爆發全國性災情，但對風險管理仍不能掉以輕心。如何汲取防疫作戰經驗，積極補上破口，是中央與地方都要一同研讀的必修課。
